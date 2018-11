Israele, Lieberman si dimette e chiede elezioni anticipate: il governo Netanyahu a rischio

"Il leader di Hamas, Sami Abu Zohri, ha dichiarato che le dimissioni di Avigdor Lieberman sono da considerara un "ammissione di sconfitta e il trionfo politico per il popolo palestinese".

Sul suo account Twitter, Abu Zohri ha confermato che le dimissioni di Lieberman sono arrivate in mezzo alle turbolenze politiche che l'occupazione israeliana sta vivendo.

Mercoledì scorso, il ministro della Guerra [in realtà della Difesa, ndr] israeliano ha annunciato le proprie dimissioni dall'incarico a causa della resa del governo israeliano ad Hamas dopo le ultime ondate di violenze israeliane contro la striscia di Gaza.

Le dimissioni di Lieberman sono arrivate dopo due giorni di massiccia aggressione israeliana contro Gaza che ha provocato la morte di 14 palestinesi ed il ferimento di altri 29."





