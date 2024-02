Dopo due settimane dalla decisione della Corte internazionale di giustizia (CIG), organo gioudicante delle Nazioni Unite, che ha ordinato a Israele di adottare tutte le misure per prevenire il possibile crimine di genocidio contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza e di adottare misure immediate per garantire aiuti umanitari ai civili palestinesi lì residenti, Euro-Med Human Rights Monitor ha affermato che l'esercito israeliano ha mantenuto il suo tasso di uccisioni di civili, privandoli dei loro diritti umani più basilari, assediandoli e facendoli morire di fame.

A dispetto della sentenza della più alta corte mondiale e in violazione dei propri obblighi internazionali, Israele persiste nel commettere gravi violazioni che equivalgono a crimini di guerra e crimini contro l'umanità, compreso il genocidio contro il popolo palestinese.

Euro-Med Monitor ha riferito che l'esercito israeliano ha ucciso oltre 1.864 palestinesi – tra cui 690 bambini e 441 donne – e ne ha feriti oltre 2.933 dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia, incrementando il bilancio delle vittime degli attacchi militari israeliani in corso contro la Striscia di Gaza dal 7 ottobre: 35.880, di cui 13.880 bambini e 7.910 donne.

Secondo Euro-Med Monitor, l'esercito israeliano sta ancora distruggendo sistematicamente quartieri residenziali, infrastrutture civili e altre strutture, rendendo di fatto inabitabile la maggior parte della Striscia di Gaza.

Nel periodo successivo alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria almeno 43 piazze residenziali, ciascuna contenente tra le 20 e le 50 case, principalmente a Khan Yunis, nel sud della Striscia, e ha continuato a bombardare e distruggere case anche dopo le operazioni militari che nel nord della Striscia sono state dichiarate concluse poche settimane fa.

Un rapporto europeo, basato su immagini satellitari, ha rivelato la massiccia distruzione causata dall'aggressione dell'esercito israeliano a Gaza, dimostrando che almeno il 68% degli edifici sono stati distrutti o danneggiati nel nord, almeno il 72% a Gaza City. Il 39% nella parte centrale, con il 46% a Khan Yunis.

Per quanto riguarda la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove Israele minaccia di condurre un'operazione militare, il tasso di distruzione ha raggiunto circa il 20%. Le stime delle Nazioni Unite hanno concluso che dopo l'attuale guerra, ci vorrà almeno un anno solo per rimuovere le macerie, e tra i sette e i dieci anni per ricostruire le case distrutte, e che la Striscia di Gaza impiegherà fino al 2092 solo per ripristinare i livelli di PIL del 2022, con il PIL pro capite e le condizioni socioeconomiche in continuo calo. Tuttavia, anche con lo scenario più ottimistico, ci vorrebbe ancora fino al 2035 perché il PIL pro capite della Striscia di Gaza ritorni al livello pre-blocco.

Oltre a demolire tutte le strutture nella Striscia di Gaza orientale che erano situate tra i 1.000 e i 1.500 metri di distanza dalla recinzione di confine, l'esercito israeliano ha raso al suolo intere piazze residenziali per creare una zona cuscinetto che racchiuderebbe oltre il 15% dell'intero territorio, che non supera i 365 chilometri quadrati, ed è tra le aree più densamente popolate del mondo.

Venerdì scorso, le forze israeliane hanno fatto irruzione in diverse scuole che ospitavano migliaia di sfollati nel campo di Khan Yunis, uccidendone almeno nove, e hanno arrestato gli uomini dopo averli costretti a spogliarsi nudi, mentre le donne sono state costrette a rifugiarsi a Rafah.

Invece di garantire aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza in conformità con la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, Israele ha intensificato i suoi sforzi per impedire gli aiuti con una serie di mezzi. Ad esempio, gruppi di coloni israeliani sono stati più volte autorizzati dalla polizia e sotto la direzione del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir a ostacolare il passaggio dei camion degli aiuti attraverso il valico di Kerem Abu Salem.

A causa delle restrizioni israeliane, centinaia di migliaia di persone nel nord della Striscia di Gaza hanno dovuto affrontare una grave e continua carenza di cibo, insieme a forti segnali che la carestia ha iniziato a diffondersi nell'area. Di conseguenza, la popolazione nel suo insieme ha perso più di 1.200 tonnellate di peso. Ciò avrà un impatto negativo sul sistema immunitario e sulla salute generale futura e provocherà più morti di quelle derivanti dall'uccisione diretta.

Secondo la classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare, dal 7 febbraio l'intera popolazione della Striscia di Gaza (100%) è classificata nella fase 3 dell'IPC o superiore. Si tratta della percentuale più alta di persone che affrontano livelli elevati di insicurezza alimentare acuta che l'iniziativa IPC abbia mai classificato per una determinata area o paese. Inoltre, più di mezzo milione di persone si trovano ad affrontare condizioni catastrofiche (IPC Fase 5, Catastrofe), famiglie che sperimentano una quasi totale mancanza di cibo, fame ed esaurimento delle capacità per potervi far fronte.

Secondo le informazioni fornite a Euro-Med, il settantenne palestinese Ahmed Shaker Ayesh sarebbe morto di fame nel campo Al-Shati di Gaza City il 28 gennaio. È interessante notare che, a seguito della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, Israele ha lanciato una nuova campagna di incitamento contro l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), il più grande organismo che fornisce aiuti ai palestinesi nella Striscia di Gaza, sostenendo che 12 dei suoi membri hanno partecipato all'attacco del 7 ottobre.

Successivamente, come una sorta di punizione collettiva per tutti i palestinesi, 18 paesi hanno smesso di finanziare l'UNRWA, che fornisce rifugio a oltre 1,2 milioni degli 1,9 milioni di rifugiati che vivono nella Striscia di Gaza. Il continuo ritiro dei finanziamenti metterebbe fine alle operazioni dell'agenzia delle Nazioni Unite, prolungando la fame, la carestia e la disperazione nella Striscia di Gaza, nonché l'interruzione dei servizi essenziali.

Mentre entra nel quinto mese della sua guerra genocida, oltre alle operazioni di bombardamento senza sosta che hanno distrutto case residenziali e ucciso anche gli sfollati nonostante abbiano osservato gli ordini di evacuazione, Israele continua il suo attacco a ciò che resta del sistema sanitario di Gaza.

Euro-Med Monitor ha documentato negli ultimi giorni diversi gravi attacchi militari israeliani che hanno interrotto il parziale ripristino dei servizi ospedalieri, in particolare nella città di Gaza e nelle regioni settentrionali della Striscia. Sabotando ogni possibilità di salvare vite palestinesi, Israele ha sparato e bombardato ospedali, ambulanze ed équipe mediche, ha affermato Euro-Med Monitor.

L'esercito israeliano sta assediando gli ospedali di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, e prendendo di mira direttamente le strutture sanitarie locali, al punto che sia l'ospedale Nasser gestito dal governo che l'ospedale Al-Amal, affiliato alla Mezzaluna Rossa, sono sul punto di cessare qualsiasi attività a causa dell'assedio in corso e dei frequenti attacchi.

Sebbene la maggior parte degli sfollati sia stata evacuata, anche l'ospedale PRCS Al-Amal di Khan Yunis è stato sottoposto a gravi bombardamenti e sparatorie e il suo reparto chirurgico ha dovuto chiudere, dopo aver finito carburante e ossigeno. Euro-Med Monitor ha confermato il 5 febbraio che l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'ospedale dopo 20 giorni di attacchi militari e un assedio totale. Questo ordine ha comportato l'immediata evacuazione di circa 8.000 persone, che non avevano nessun altro posto dove andare. Nella struttura sono rimasti quaranta anziani, ottanta malati e feriti e 100 membri del personale amministrativo e medico.

Nel frattempo, Euro-Med Monitor ha riferito che in seguito al ritiro dei veicoli militari israeliani dalla zona meridionale di Al-Rimal, a ovest della città di Gaza, l'esercito israeliano ha ucciso e ferito dozzine di sfollati palestinesi, ha appiccato il fuoco e distrutto case residenziali, sedi di istituzioni pubbliche come l'Università di Al-Aqsa, scuole gestite dalle Nazioni Unite e centri commerciali.

Euro-Med Monitor ha osservato che Israele non ha mostrato alcuna serietà nell'indagare su crimini orribili, tra cui uccisioni ed esecuzioni di prigionieri palestinesi, compresi civili, e saccheggi e incendi sistematici di case, secondo le testimonianze fornite di recente al quotidiano ebraico Maariv dall'esercito israeliano.

Israele non ha ancora avviato un'indagine su queste violazioni né presentato accuse contro civili, militari o figure politiche implicate nell'incitamento allo sterminio dei palestinesi nella Striscia di Gaza. Le riprese video degli ufficiali dell'esercito israeliano Haya Ben Himo e Itzik Wolf, nonché un videoclip rilasciato da un altro soldato israeliano che pubblicizzava il suo barbiere mentre si trovava accanto ai corpi di tre vittime palestinesi, tra cui una donna, sono stati esaminati da Euro-Med Monitor.

Questi video facevano direttamente riferimento all'incitamento ufficiale da parte dei funzionari israeliani a commettere il crimine di genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, comprese le “direttive Amalek” con dichiarazioni aggiuntive in cui si affermano intenti genocidi e si disumanizzano i palestinesi, a testimonianza della loro attuazione pratica sul campo.

Euro-Med Human Rights Monitor chiede ancora una volta che vengano avviate indagini internazionali sulle violazioni dei diritti umani documentate da quando Israele ha lanciato il suo attacco militare a Gaza. Invita inoltre la Corte penale internazionale ad accelerare i suoi processi investigativi, a dare priorità al suo lavoro per affrontare la situazione nella Striscia di Gaza e ad adoperarsi per porre fine all'impunità di Israele e consegnare alla giustizia tutti coloro che hanno emesso ed eseguito gli ordini, ritenendoli responsabili e garantendo giustizia e risarcimenti alle vittime.

Euro-Med Monitor invita ancora una volta la comunità internazionale a rispettare i propri obblighi legali e morali sia verso se stessa che verso le persone che vivono nella Striscia di Gaza, a garantire che la sentenza della Corte internazionale di giustizia venga eseguita e ad agire rapidamente per porre fine al possibile genocidio riconosciuto dalla corte. Inoltre, Euro-Med Monitor invita la comunità internazionale a esercitare una pressione decisiva per garantire la consegna degli aiuti umanitari necessari nella Striscia di Gaza il prima possibile, senza ritardi e senza ostacoli, per fermare la diffusione della carestia in quella zona.

Infine, l'Osservatorio per i diritti umani chiede alla comunità internazionale di sollecitare con fermezza l'accesso dei comitati investigativi internazionali e delle Nazioni Unite nella Striscia di Gaza per impedire la distruzione delle prove relative ai crimini di Israele. In qualità di principale organizzazione per i diritti umani nella Striscia di Gaza, dove oltre due milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari, Euro-Med Monitor ha messo in guardia dalle pericolose conseguenze della decisione di molti paesi donatori di sospendere i finanziamenti all'UNRWA.

L'organizzazione con sede a Ginevra ha descritto la decisione come una grave violazione degli obblighi internazionali di questi paesi, in particolare per quanto riguarda la protezione dei palestinesi dal crimine di genocidio. La comunità internazionale deve agire rapidamente per onorare e agire in base a una decisione esecutiva vincolante della Corte internazionale di giustizia, stabilire un cessate il fuoco immediato, garantire la sicurezza dei civili e il ritorno alle loro case e intensificare gli sforzi delle organizzazioni internazionali per monitorare, registrare e documentare le incredibili violazioni da parte di Israele della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia. Queste violazioni devono essere segnalate e fatte conoscere affinché la Repubblica del Sud Africa e gli altri paesi coinvolti nella causa possano preparare e presentare un rapporto completo supportato da prove riguardanti le gravi e pervasive violazioni dei diritti umani dei civili palestinesi.



Comunicato stampa: Euro-Mediterranean Human Rights Monitor