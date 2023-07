Ampie vasche rinfrescanti, idromassaggi, percorsi benessere, chiringuito per sfiziosi aperitivi, solarium esterno ed eventi serali, per rendere unica e speciale la stagione estiva



Monticello Brianza, agosto 2023 - Ad agosto, con il caldo che tormenta e con il desiderio di scappare dalla routine quotidiana per vivere un’esperienza indimenticabile, quel che si può ammirare nel rigoglioso verde della Brianza non è un miraggio, bensì Monticello SPA&FIT, il punto di riferimento per il wellness in Lombardia, a pochi chilometri da Milano.



Per tutta l’estate Monticello SPA&FIT è la meta scelta da molti milanesi e non, alla ricerca di un pomeriggio rinfrescante, di un momento di relax, oppure di un’occasione per rimettersi in forma. Grazie alle ampie vasche esterne con acque rinfrescanti, al chiringuito a bordo vasca per gustare un suggestivo aperitivo, al solarium esterno dove prendere il sole e ai nuovi trattamenti e cerimonie di benessere, Monticello SPA&FIT è pronta a offrire relax, benessere e divertimento, a chi viene da solo, in coppia o con la famiglia, con un fitto calendario di appuntamenti.



In occasione della Notte di San Lorenzo, uno dei momenti più romantici dell’anno, giovedì 10 agosto Monticello SPA&FIT propone “Notte di Stelle&SPA”, un evento serale con cena a buffet e concerto swing a lume di candela della band “Jazz Lag”, che condurrà gli ospiti in un suggestivo giro del mondo musicale senza tempo.

Martedì 15 agosto è la volta di “Ferragosto di benessere”, una giornata speciale di coccole per gli ospiti con distribuzione di frutta fresca, creme solari e Crygel rinfrescante, musica lounge per tutto il pomeriggio, Deejay Set al calar del sole e intrattenimento con giochi, quiz e tanti premi firmati Monticello SPA&FIT.

Martedì 29 agosto torna il “Monticello Moon Party”, l’imperdibile e attesissimo appuntamento mensile per fare festa al ritmo di DJ Set ed emozionanti cerimonie di benessere.



Per chi invece vuole ritrovare forma e tonicità, Monticello SPA&FIT offre oltre 40 tipologie di trattamenti dai massaggi rilassanti, decontratturanti, snellenti e drenanti, fino ai trattamenti dedicati alla coppia. Consigliati per l’estate, specialmente per il mese di agosto, 3 nuovi rituali: il Rituale Leggerezza, trattamento ideale per chi soffre di gonfiori e pesantezza che dona un’immediata sensazione di leggerezza; il Rituale Purificante al Magnesio, che purifica, disintossica, allevia stanchezza e dolori muscolari e dona alla pelle una nuova energia; il Rituale Rimodellante che previene, contrasta e riduce in modo efficace gli inestetismi della cellulite fin dalla prima seduta. Per tutte le informazioni e scoprire ulteriori trattamenti, consultare la pagina web dedicata.



Nel biglietto d’ingresso di Monticello SPA&FIT sono incluse due cerimonie di benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata. Tra quelle suggerite in Agosto: l’Aufguss, ideale per purificarsi; lo Scrub, ottimo per preparare la pelle all’abbronzatura; la Maschera Viso, per idratare e nutrire la pelle, e le Cerimonie di Meditazione, perfette per rilassarsi e ritrovare pace ed equilibrio interiore. In occasione dell’estate sono state poi introdotte due nuove cerimonie di benessere: la cerimonia Ice Cream Scrub, scrub corpo dalla fresca fragranza estiva, per preparare la pelle al caldo estivo con un self-treatment idratante, nutriente ed esfoliante al profumo di vaniglia, distribuito in divertenti coppette gelato monoporzione; e la cerimonia Ice Skin che consiste in gettate di vapore in Sauna, arricchite dall’utilizzo di oli essenziali alla menta piperita, con auto-applicazione di ghiaccio per tonificare la pelle e provare la speciale sensazione di un brivido caldo.



CALENDARIO AGOSTO 2023



OGNI MARTEDÌ E MERCOLEDÌ: Family SPA Sunday

A Monticello SPA&FIT il benessere è rivolto anche ai più piccoli grazie alla formula Family SPA DAY. Per tutta l’estate, fino al 6 settembre, tutti i martedì e i mercoledì è possibile accedere al centro con bambini dai 3 anni di età, con attività di intrattenimento durante la giornata e una sfiziosa merenda. Il costo riservato ai bambini per l’intera giornata è di 20€. L’ingresso non è previsto unicamente per le date del 15 e 16 agosto. *accesso consentito unicamente alla zona acque e alle stanze relax. Non è consentito l’ingresso negli ambienti caldi e caldo-umidi. Al Bistrot è servito un menù bambini a 10€.

SABATO 5 AGOSTO: Beauty SPA DAY

Si rinnova l’appuntamento a Monticello SPA con la bellezza: sabato 5 agosto dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00 saranno presenti in struttura beauty consultant che offriranno consigli di bellezza proponendo una prova gratuita dei prodotti beauty di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano. Sono inoltre previsti sconti speciali fino al 50% sui prodotti in vendita.

GIOVEDÌ 10 AGOSTO: Notte di Stelle&SPA

In occasione della Notte di San Lorenzo, uno dei momenti più romantici dell'anno, Monticello SPA&FIT propone un evento serale dalle 17:30 alle 24:00 dedicato alle coppie, con un pacchetto comprensivo di due ingressi serali con fornitura di telo e cena in piedi a buffet dalle 20:00 alle 21:00. Ad accompagnare la magica serata ci sarà la swing band “Jazz Lag” con due concerti a bordo vasca dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 22.00: un intenso viaggio musicale in giro per il mondo, tra baci a mezzanotte e melodie d’altri tempi. La serata sarà resa ancora più emozionante da una magica atmosfera con candele, e ogni ospite potrà scrivere il proprio desiderio su un biglietto che verrà poi fatto ardere durante l’accensione del braciere. Per acquisto biglietti e ulteriori informazioni consultare l’area eventi sul sito di Monticello SPA&FIT.



MARTEDÌ 15 AGOSTO: Ferragosto di benessere

“Ferragosto di benessere” è una giornata speciale di coccole per gli ospiti di Monticello SPA&FIT. Sarà distribuita frutta fresca, creme solari e Crygel rinfrescante. Dalle ore 14:00 è prevista Musica lounge nell’area esterna fino a sera con Deejey Set e intrattenimento con giochi, quiz e tanti premi firmati Monticello SPA. Le emozioni continuano la sera con Show di Fuoco e accensione braciere. Per ulteriori informazioni consultare l’area eventi sul sito di Monticello SPA&FIT.



GIOVEDÌ 29 AGOSTO: Monticello Moon Party

L’attesissimo appuntamento più esclusivo di Monticello SPA&FIT, il Moon Party, per festeggiare con ritmo ed energia l’Estate 2023! Una serata magica con musica, DJ Set dalle 19:00 ed emozionanti cerimonie di benessere, per vivere un’indimenticabile esperienza di divertimento sotto le stelle. Per l’occasione il Centro rimarrà aperto fino alle 24:00 (uscita dalla SPA 23:30).



AUFGUSS NIGHT

Ogni venerdì sera, dalle 19:00 alle 23:30, un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss, Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.



FITNESS

Monticello SPA&FIT propone ai suoi ospiti un’area di oltre 1.000 mq attrezzata con le migliori tecnologie per l’allenamento firmate Technogym, due sale corsi e ampie vetrate panoramiche. Oltre a un ricco planning di lezioni basate sulle più moderne tecniche di allenamento, che va dai corsi olistici ai funzionali fino ai corsi di tonificazione, a Monticello SPA&FIT è presente uno staff altamente qualificato per aiutare a raggiungere, con programmi personalizzati, i propri obiettivi. Molte le offerte, le promozioni e le tipologie di abbonamento, tutte da consultare alla pagina dedicata.



APERITIVO IN SPA

Tutte le sere è possibile acquistare e gustare a bordo vasca o nel Bistrot di Monticello SPA&FIT uno sfizioso aperitivo per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere, anche nel gusto. Per dare quel tocco in più alle serate estive la nuova drink list frutto della speciale collaborazione con Campari Academy e il signature drink Monticello Essence, ideato appositamente per Monticello SPA&FIT. E dal venerdì alla domenica, un biglietto speciale che include ingresso serale alla SPA con uno sfizioso aperitivo da gustare in accappatoio.



PACCHETTI BENESSERE

Monticello SPA&FIT offre una selezione di pacchetti benessere, singoli e di coppia, ispirati alla stagione. Combinazioni uniche, che uniscono a tutto il benessere di una giornata in SPA esclusivi contenuti, come massaggi, trattamenti e sfiziose esperienze gourmet da vivere, condividere e regalare.

Tra i pacchetti previsti per l’estate e per il mese di agosto si segnala la proposta Beauty&SPA, con ingresso Gold alla SPA, massaggio personalizzato da 25 minuti, cerimonia di benessere e Kit Gold comprensivo del noleggio di accappatoio e in omaggio ciabattine e shopper Monticello SPA e il pacchetto di coppia Love&SPA, che include due ingressi Gold alla SPA, un massaggio di coppia da 50 minuti, aperitivo per due, cerimonia di benessere e Kit Gold comprensivo del noleggio di accappatoio e in omaggio ciabattine e shopper Monticello SPA. È possibile consultare tutti i pacchetti benessere al seguente link



CERIMONIE DI BENESSERE

Nell’ingresso è inclusa una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata e un Aufguss. Le Cerimonie di Benessere sono fruibili tutti i giorni:

- dal lunedì a giovedì dalle ore 11 alle ore 20.30

- il venerdì dalle ore 11 alle ore 23.00

- il sabato dalle ore 10:30 alle ore 23.00

- la domenica dalle ore 10:30 alle ore 20.30

Le attività prenotabili sono, ALPHA TRAINING, AUFGUSS, BAGNO SONORO, ICE CREAM SCRUB, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, NATURE VIBE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SAVONAGE, SCRUB CORPO, THALASSO EXPERIENCE, WATER FLOW.



MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA&FIT è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo. Monticello SPA&FIT è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.