La Crimea è parte integrante della Russia e il suo ritorno all'Ucraina è impossibile, ha detto lunedì ai giornalisti Dmitry Peskov.

Quando gli è stato chiesto se Mosca potesse immaginare uno scenario in cui la Crimea sarebbe tornata a far parte dell'Ucraina, il ​​portavoce del Cremlino ha risposto di no: "È parte integrante della Federazione Russa", ha sottolineato.

Il presidente degli Stati Uniti Biden, in precedenza, aveva ipotizzato che eventuali accordi sulla questione ucraina avrebbero incluso il ritorno della Crimea a Kiev.

Nella stessa occasione, Peskov ha espresso parole di apprezzamento per il piano di pace proposto dalla Cina:

"Qualsiasi tentativo di sviluppare piani che aiutino a trasferire il conflitto a un corso pacifico merita attenzione. Consideriamo il piano dei nostri amici cinesi con grande attenzione. Per quanto riguarda i dettagli, ovviamente, dovranno essere oggetto di un'attenta analisi, tenendo conto degli interessi delle parti".

Il 24 febbraio, il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato sul proprio sito web una dichiarazione in 12 punti per una soluzione politica della crisi in Ucraina. Tra quelli elencati, la necessità di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi, la ripresa del dialogo diretto tra Mosca e Kiev, un invito a prevenire un'ulteriore escalation.



Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, aveva commentato l'iniziativa cinese affermando che Pechino non aveva proposto una base per risolvere la crisi, quanto un proprio punto di vista su quanto sta accadendo.