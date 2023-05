"Da oggi possiamo dire che l’emergenza sanitaria Covid19 è alle nostre spalle. Il mio pensiero va innanzitutto ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari che non hanno risparmiato energie per combattere questo incubo globale e alle persone che non ce l’hanno fatta. In loro memoria non dobbiamo dimenticare questa terribile esperienza e dobbiamo rafforzare la ricerca, le strutture sanitarie e l'assistenza territoriale perché non accada mai più niente di simile".

È quanto ha dichiarato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una nota del suo dicastero pubblicata questo 5 maggio.

La nota fa seguito al comunicato dell'OMS relativo al Rapporto della quindicesima riunione del Comitato di Emergenza del Regolamento Sanitario Internazionale (2005) (RSI) sulla pandemia di coronavirus 2019 (COVID-19), tenutasi giovedì 4 maggio 2023.

"Durante la sessione deliberativa - ha dichiarato l'OMS - i membri del Comitato hanno evidenziato la tendenza alla diminuzione dei decessi per COVID-19, il calo dei ricoveri correlati a COVID-19, dei ricoveri in unità di terapia intensiva e gli elevati livelli di immunità della popolazione al SARS-CoV-2. La posizione del Comitato si è evoluta negli ultimi mesi. Pur riconoscendo le restanti incertezze poste dalla potenziale evoluzione della SARS-CoV-2, hanno avvertito che è tempo di passare alla gestione a lungo termine della pandemia di COVID-19.Il Direttore Generale dell'OMS concorda con i consigli offerti dal Comitato in merito alla pandemia di COVID-19 in corso. Determina che il COVID-19 è ora un problema sanitario consolidato e in corso che non costituisce più un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC)".