In un'epoca in cui la sicurezza sul lavoro e la lotta contro la violenza sulle donne sono temi di primaria importanza, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro (NISL) ha preso l'iniziativa. In collaborazione con diverse associazioni locali, la NISL ha organizzato la FairPlay Cup, un evento che unisce sport e solidarietà, in programma per il 25 novembre presso lo Stadio Crippa di Cinisello Balsamo, Milano. Questo evento unico vedrà la partecipazione non solo della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro ma anche di prestigiose squadre quali la Rappresentativa nazionale dei Vigili del Fuoco, la Rappresentativa Regionale della Lombardia e la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati. Un elemento particolarmente significativo sarà la partecipazione della sezione femminile dell'ASD Città di Brugherio, un gesto simbolico per combattere la violenza sulle donne. L'evento gode del sostegno di numerose associazioni locali, come l'Associazione Amici di Ferro, l'Associazione Amici di Cristina e la Casa di Titto, e vanta il patrocinio di entità importanti come il Comitato del CONI FAIR PLAY e associazioni imprenditoriali partner della NISL. Inoltre, il supporto di sponsor come le Farmacie Comunali e Kiwitron, nonché la copertura mediatica di Pertini Radio, Notiziario Sicurezza, CUN COMPANY e il supporto tecnico di GIVOVA, evidenzia l'importanza e la rilevanza dell'iniziativa. L'ingresso all'evento è gratuito, offrendo al pubblico un programma ricco di sport e momenti di riflessione. Dalle 9:00, quando si apriranno le porte al pubblico, fino alle premiazioni e al rinfresco di fine mattinata, l'evento promette di essere una giornata indimenticabile. Si inizierà con le presentazioni delle associazioni partecipanti, seguite dai saluti istituzionali e dall'inno nazionale. Poi, il campo si animerà con quattro partite, che metteranno in luce lo spirito di squadra e il fair play. La competizione sportiva inizierà alle 10:00 con la prima partita tra la Nazionale Sicurezza sul Lavoro e la Nazionale Trapiantati. Seguirà la sfida tra la Rappresentativa Regionale della Lombardia e i Vigili del Fuoco. Successivamente, si svolgeranno le partite per il terzo e il primo posto, culminando con le premiazioni e un momento conviviale.

Questo evento è un'opportunità significativa per sensibilizzare l'opinione pubblica su due temi cruciali: la sicurezza sul lavoro e la lotta contro la violenza sulle donne. Entrambe sono problematiche ancora molto presenti nella società moderna, e iniziative come la FairPlay Cup giocano un ruolo fondamentale nell'aumentare la consapevolezza e promuovere il cambiamento.

La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, con questo evento, si propone non solo di offrire una giornata di sport e intrattenimento ma anche di essere un catalizzatore per il dialogo sociale e la sensibilizzazione. L'invito è esteso a tutti coloro che vogliono contribuire a questa causa, partecipando attivamente o semplicemente assistendo, a dimostrazione del fatto che lo sport può essere un potente veicolo di valori positivi e di cambiamento sociale.