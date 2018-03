Filarmonica della Scala: Prova Aperta diretta da Andrey Boreyko a favore della Cooperativa Sociale Eureka!

02/10/2017 16:23 - Domenica 8 ottobre il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco (PD) ospiterà alle 21.00 lo straordinario quartetto tedesco Passo Avanti, che rilegge la musica del grande repertorio in un esaltante mix di… (giuseppebettiol)

Ricette impossibili da rifare a casa. “Ho mangiato 100 lepri per farla così”

23/12/2017 20:00 - Difficile anzi difficilissimo trovarla in Italia fatta come si deve. In Francia, invece, è una pietra miliare della cucina e crea competizione tra i grandi chef. Scopri la ricetta impossibile da… (Luca)