Ci è sembrato fondamentale, dopo le dichiarazioni dell'ex P.M. dott. Capaldo in Commissione Parlamentare d'inchiesta Orlandi, approfondire la questione della voce dei telefonisti, Mario e l'Americano, personaggi chiave del caso che per 41 anni non hanno avuto un nome.

Oggi, grazie alle ricerche effettuate dall'ing. Marco Arcuri, è stata redatta una nuova perizia fonica, permettendoci di oltrepassare per quel velo di mistero che per molti anni ha dato seguito alle ipotesi più disparate.

Marco Accetti è il telefonista e anche il dott. Capaldo, nella sua deposizione in Commissione Parlamentare, conferma le ricerche dell'ing. Marco Arcuri.

EM: come si può formalizzare che una voce corrisponde ad un'altra voce identificandone quindi il proprietario?

Marco Arcuri: Ogni voce umana ha un suo timbro caratteristico che è formato dall'apparato fonatorio e i suoi organi come ad esempio la gola, le corde vocali, la laringe i polmoni e molte altre parti anatomiche preposte all'emissione di vibrazioni; queste sono generate dal passaggio d'aria che scorre fino alla bocca. La corrispondenza vocale, che è sempre un risultato di di attribuzione probabilistica di identità, si esprime in percentuale, e superata una determinata soglia di affinità si può quasi con certezza, attribuire se due voci sono appartenenti alla stessa persona.

EM: Che vantaggio ha ottenuto con l'utilizzo della voce di Marco Accetti del 2024?

Marco Arcuri: si deve considerare che durante lo studio si sono analizzate essenzialmente due tipi di informazioni: il segnale acustico dovuto alle caratteristiche fisiologiche dell'apparato fonatorio di Accetti e il messaggio enunciato, formalizzato secondo uno schema linguistico codificato.

Voce e messaggio sono state le due espressioni di un'unica sorgente.

Da questo punto di partenza è stato ovvio che il confronto tra le voci presenti negli audio del 1983 e quelli attuali si è concentrato su tre filoni d'indagine:

1) l'ascolto soggettivo comparato;

2) la rappresentazione e comparazione analitica del segnale;

3) gli Spettrogrammi energetici.

La difficoltà principale in questo approccio si è manifestata dalla variabilità intrinseca della qualità della voce registrata nel 1983 che, sommata alla variabilità delle condizioni di registrazione, ha reso il processo di analisi più complesso.

La voce di Accetti del 2024 è stata un vantaggio notevole, sia per individuare le principali concentrazioni energetiche fonetiche nelle bande fondamentali, e sia per ricercare le stesse negli audio del 1983. Il fatto che Accetti ripetesse le stesse frasi ci ha portato ad un livello superiore di analisi empirica.

EM: Quindi i telefonisti Mario e l'Americano sono riconducibili alla voce di Marco Accetti?

Marco Arcuri: nello studio condotto con il team di ricerca sia Mario che l'Americano sono voci riconducibili a Marco Accetti, ma anche la voce del cosiddetto "turco", presente sul lato A della cassetta delle sevizie, così come la voce che si può udire nella nota chiamata alla Segreteria Di Stato Vaticana, detta "158".

EM: può darci la definizione di perito fonico, visto che molti detrattori hanno detto che Lei non lo è al 100%

Marco Arcuri: non esiste alcun titolo accademico denominato "perito fonico" come se fosse una laurea universitaria, ma esistono diversi percorsi formativi che preparano alla professione di tecnico del suono o fonico. Chi ha volutamente mettere in dubbio la perizia si è appellato all'ignoranza sulla questione e lo ha fatto perché Accetti è un personaggio scomodo. Il contributo apportato al caso Gregori-Orlandi con la mia ricerca non solo è unico, ma è frutto di anni di studio affinato in 2 università americane. Sentire queste illazioni mi diverte non poco ma l'importante è aver determinato un risultato che definirei "storico". Spero che gli organi preposti ne facciano buon uso.

Ringraziamo l'ingegnere Marco Arcuri per aver voluto delucidarci al telefono su diversi aspetti che riteniamo fondamentali nella risoluzione del caso.

Il cerchio è sempre più stringente attorno alla verità!