La terza edizione di “Fiuggi Expo Universo, Arte e non solo..” si conferma come evento di successo di presenze

Giunto alla sua terza edizione “Fiuggi Expo Universo, Arte e non solo..” si conferma come evento di successo di presenze anche quest’anno. La fiera ideata dal Maestro Elvino Echeoni e i fratelli Stefano e Mauro Giorgilli, Patrocinata dal comune di Fiuggi, quest’anno si è svolta dal 13 al 23 giugno 2024 presso l’Officina della Memoria e dell’Immagine sita in piazza Martiri di Nassirya. Un programma vasto e ricco di appuntamenti dove protagonista è stata l’arte attraverso i dibattiti dei critici Enzo Nasillo, Roberto Chiappini e i numerosi galleristi. Arte e non solo.. si sono infatti alternati anche incontri dedicati alla presentazione di libri, serate dedicate alla musica e il sociale. Ulteriore novità il percorso enogastronomico con la presenza di numerosi stand.

Riconfermata la presenza del Senegal, della Romania e Santo Domingo, Paesi ai quali si è aggiunta l’Etiopia. Durante la manifestazione, diversi Comuni della Ciociaria hanno illustrato, in dibattiti mirati, le proprie tradizioni, usi e costumi, nonché il calendario degli eventi estivi, con lo scopo di divulgare la cultura di questo splendido territorio.

Uno spazio importante è stato dedicato alle tematiche sociali con il coinvolgimento degli “Special Olympics”, perché l’inclusione passa anche dall’arte, come hanno testimoniato i ragazzi che durante la prima edizione hanno realizzato una tela a tema.

“Fiuggi Expo Universo, Arte e non solo..” un’idea quasi come scommessa, nata per unire tutte le principali forme artistiche, dare visibilità e promuovere il territorio di Fiuggi e non ultimo lanciare un forte ed importante messaggio d’unità, in un momento in cui la guerra divide i popoli ma la cultura li può unire, come ha dichiarato Stefano Giorgilli, Albergatore e già Assessore, per due mandati, al Turismo, allo Sport e alla Cultura del Comune di Fiuggi.