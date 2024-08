Nel vasto panorama della ristorazione collettiva italiana, Serenissima Ristorazione si distingue non solo per la qualità dei suoi servizi, ma anche per il suo impegno verso un futuro più sostenibile. Impegno che è stato recentemente premiato in occasione di un evento che ha sottolineato il ruolo fondamentale nella promozione di pratiche ambientali responsabili.



Serenissima Ristorazione premiata per l’impegno sostenibile

L’occasione è stata il convegno “Il ruolo, la valorizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici”, tenutosi presso la sede della Provincia di Parma e organizzato dal Parco Nazionale e dalla Riserva di Biosfera “Appennino Tosco-Emiliano”. Durante l’evento, Serenissima Ristorazione ha ricevuto un riconoscimento speciale per l’acquisto di Crediti di Sostenibilità. Il premio non solo evidenzia l’impegno concreto nella riduzione dell’impatto ambientale delle sue operazioni, ma anche la sua leadership nella promozione di pratiche sostenibili nel settore della ristorazione collettiva. L’azienda si è distinta come una delle sole 27 italiane, e l’unica del Veneto, a investire nell’acquisto di 100 Crediti di Sostenibilità. Ogni Credito rappresenta una tonnellata di CO2 assorbita dalla riserva dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il recente investimento sottolinea il profondo impegno di Serenissima Ristorazione nella lotta contro il cambiamento climatico e nella tutela dell’ambiente, contribuendo attivamente alla neutralizzazione delle proprie emissioni attraverso iniziative ambientali di alto valore.



Serenissima Ristorazione: il commento del Vicepresidente Tommaso Putin

“Riteniamo che le azioni concrete intraprese abbiano un impatto positivo misurabile sull’ambiente e, di conseguenza, sulla qualità della vita di tutti noi – ha dichiarato Tommaso Putin, Vicepresidente di Serenissima Ristorazione – Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra Regione, essendo presenti come unica azienda del territorio, diventando partner del Parco al fine di agire attivamente e in maniera pragmatica per testimoniare il nostro impegno nel salvaguardare l’ambiente. Al contempo, la nostra adesione al programma racconta in prima persona i valori che da decenni caratterizzano la nostra realtà imprenditoriale”. Serenissima Ristorazione continua a consolidare la sua posizione di leader nel settore, sempre con un occhio attento alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale.