Il senatore Tim Scott si è ritirato dalla corsa per la presidenza degli Stati Uniti, la cui elezione avrà luogo nel novembre del 2024. La sua decisione è stata una sorpresa per molti, compresi i suoi donatori e lo staff della campagna. N

Nonostante abbia raccolto più denaro di qualsiasi altro candidato repubblicano, Scott ha faticato a guadagnare terreno nei sondaggi.

Il suo ritiro è stato annunciato in una trasmissione della Fox. La decisione è arrivato cinque giorni dopo una prestazione tutt'altro che brillante nel terzo dibattito per le primarie del Partito repubblicano.

In precedenza, si era ritirato l'ex vicepresidente. Pertanto, a contendere il ruolo di sfidante a Donald Trump, ampiamente primo in tutti i sondaggi, alla prossima convention del GOP, sono rimasti l'ex ambasciatrice all'Onu Nikky Halei, in ascesa, e il governatore della Florida Ron Desantis, in calo.