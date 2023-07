Cenando & Ballando, cena spettacolo che prende vita fin dal 2002, torna a fare emozionare Como, con una cena evento tutta da vivere. Quando e dove? Venerdì 14 luglio maggio, allo Yacht Club di Via Puecher n. 8. Cena sotto le stelle, musica e divertimento, ecco il perfetto mix di Cenando & Ballando. L'infinito tour di uno staff artistico capitanato da Cucky, esperto e scatenato dj capace di mixare di tutto e da Icio, sempre elegante e carismatico vocalist, sono un team imbattibile, quando si tratta di far divertire.



Dinner, music & more: cena, musica e molto di più. Dalle 20.30, solo su prenotazione. Nella foto Cucky ed Icio, da sempre i protagonisti musicali dell'evento.



Il programma dei dinner party Cenando & Ballando, in fondo, è sempre lo stesso: Welcome drink, dinner & music by Cucky & Icio, ovvero, in console alla musica pensa Cucky, esperto dj che da sempre fa ballare il Nord Italia con un sound molto originale ed una grande energia, mentre al microfono arriva Icio, un altro grande professionista. Non divertirsi con una coppia così all'opera è semplicemente impossibile.



Ma cos'è questo dinner party che da tempo gira l'Italia e non solo… infatti spesso prende vita anche proprio Ciani Lugano, oppure a Como, a Bergamo e in tanti altri luoghi?



Cenando & Ballando fin dal 2002, ovvero da più di vent'anni, fa divertire mettendo insieme musica, ottimi piatti, qualcosa di buono da bere, amici, sorrisi e voglia di far tardi ballando… In location sempre diverse.



Vent'anni fa eventi di questo tipo, semplicemente, quasi non c'erano. Oggi invece si chiamano dinner show. Ma già allora Cenando & Ballando già spopolava. Oggi che invece le cene musicali non si contano, Cenando & Ballando è l'Originale, un evento che ha fatto scuola e resta unico per l'atmosfera scanzonata e divertente che riesce a creare.



Riassumendo, si canta tra i tavoli, si balla e la serata decolla. Cenando & Ballando è l'evento perfetto per festeggiare un compleanno, un addio nubilato o al celibato, le feste di fine anno, la primavera, l'estate, un divorzio, un fidanzamento, un finanziamento (…). E' una festa perfetta semplicemente per fare festa con gli amici. Tutto qui.



www.cenandoeballando.it

https://www.instagram.com/cenandoeballando/

info e prenotazioni 393 8008071