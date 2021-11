I giorni che hanno anticipato Marsiglia-Lazio, che si gioca mercoledì alle ore 21, sono stati a dir poco infuocati, dall'ordinanza del ministro francese che vieta la trasferta ai tifosi laziali, alle parole di Maurizio Sarri in conferenza:

"Il ministro ha detto una cazzata, se fossi in Lotito lo inviterei all'Olimpico così capirà".

Il tecnico di Figline ha parlato però anche anche dell'importanza del match e della formazione che metterà in campo:

"Mi aspetto una partita difficile, loro all'andata hanno dimostrato grandi qualità di palleggio. Fino a quando abbiamo alzato i livelli, hanno mostrato ottime qualità tecniche. È impossibile pensare a un match facile a Marsiglia. Siamo in un girone che, fin dall'inizio, ho definito difficilissimo.La gara di domani è molto importante e potrebbe essere decisiva per il girone. Fino ad ora non abbiamo dimostrato di saper sostenere il doppio impegno campionato-UEFA Europa League, ma ormai siamo in ballo e domani cercheremo di fare la partita.Per quanto riguarda la formazione, valuteremo. Immobile, oltre al virus intestinale, ha un piccolo problema al ginocchio, vedremo domani se ce la farà. Se vogliamo crescere dobbiamo avere continuità, è la base per mettere in campo qualcosa d'importante in futuro".

Anche i francesi pure vanno a caccia di punti pesanti per la qualificazione. All'andata è finita 0-0. Il Marsiglia ha vinto solo uno dei sette precedenti match giocati contro la Lazio in tutte le competizioni (2N, 4P), risultato di 3-0 in una sfida di Coppa Intertoto dell'agosto 2005.



Crediti immagine: twitter.com/OfficialSSLazio/status/1455966387239796737