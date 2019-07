Nasce Skandal! Il Gay Magazine Internazionale piu' esclusivo al Mondo!

A Maggio 2019 e' nato un nuovo gay magazine internazionale, che ha la caratteristica di essere il gay magazine piu' esclusivo al Mondo!

Infatti il suo slogan e' "Quando lo Scandalo diventa Glamour!". Il magazine e' possibile riceverlo mensilmente a casa in ogni parte del Mondo, solo sottoscrivendo un abbonamento annuale di 12 mesi e si puo' ricevere sia in formato elettronico che in formato cartaceo, il costo per l'abbonamento elettronico e' di € 5 mensili, il costo per il formato cartaceo e' di € 25.00 mensili + spese di spedizione.

La linea editoriale del magazine e' totalmente Glamour quindi fotografica, svelando i segreti piu' nascosti, di star e di modelli a livello Internazionale!

Una rivista patinata rivolto esclusivamente al mondo gay, dove lo "scandalo" in versione raffinata, la fa da padrone.

Il tutto diretto magistralmente da uno degli Art Director Italiani, piu' prestigiosi al Mondo: "Maximo De Marco" , membro dell'UNESCO e Premio Cavallo D'Argento RAI.

Tutte le info sul nuovo magazine Skandal! sul sito ufficiale: www.skandalgaymagazine.com