Genova. "Segnali dall'Etere: il caso Davide Frino (IZ1FUM)" è il titolo del nuovo libro scritto a quattro mani, dove Dario Rigliaco si occupa della parte romanzata, mentre Davide Frino, protagonista del "caso" racconta il fatto di cronaca.





Massimo Villa, autore e presentatore, ha condotto magistralmente l'evento, coinvolgendo tutti i collaboratori del progetto: Gloria Ferrari in rappresentanza di Spazio Tesla, associazione culturale di cui il Presidente Alberto Negri ha firmato la prefazione dell'opera, racconta: "Siamo un gruppo di persone ricercatrici delle più svariate e ipotetiche soluzioni al grande mistero della VITA". Ed è proprio un mistero quello del Segnale captato da Frino, che a distanza di un anno non ha ancora una spiegazione scientifica sull'origine.

Prende parola anche Giada Falletti, l'artista che ha disegnato le dieci tavole del libro più una copertina inedita che è già il logo di https://www.xfilesradioteam.it/, una nuova realtà nel campo dei radioamatori: L’X-FILES RADIO TEAM opera sul campo con l’intento di rilevare particolari fenomeni di origine non identificata segnalandone la presenza agli organi di competenza. Giada racconta anche come ha realizzato le tavole, con una tecnica digitale, stuzzicando il pubblico con un segreto svelato: un alfabeto in codice da tradurre. Presente in sala anche Mauro Moretti, il noto disegnatore del RISIKO, che si è complimentato con la giovane artista.

A completare la scaletta ospiti, il Radioamatore Youtuber Angelo Demelas, che ha già ospitato Frino in uno dei suoi contenuti video e promette di pubblicare un "Backstage" inedito della presentazione. Nel libro ci sono i QR Code con i collegamenti diretti a tutti gli approfondimenti audiovisivi del caso.

Infine, Massimo Villa ha voluto ringraziare Angelo Maggioni, presidente di A.R.I.A. che non ha potuto presenziare per un problema di salute. Maggioni, autore di un capitolo molto interessante all'interno del libro, è stato salutato "in remoto" con un grande applauso da tutti.

Un evento davvero coinvolgente quello di "Segnali dall'Etere", ospite nella sala di vetro di Over Restaurant nel quartiere di Marassi a Genova, dove non mancano le "sorprese" creative a cui ci ha abituato l'autore ligure. Ad un certo punto irrompe in sala un "trio" molto particolare, composto da un "incaricato" armato che accompagna una rappresentanza Aliena, con tanto di fascicolo curato in ogni dettaglio per farsi accettare all'evento. Un ringraziamento particolare agli attori che si sono occupati di ciò: Capitan Arthorius con Fabio Foglino ed Emmanuel Tonoli.

Il numeroso pubblico ha potuto farsi firmare l'opera dagli autori e da G.Falletti, per poi fermarsi a cena con i protagonisti di "Segnali dall'Etere".

Per chi non fosse riuscito a presenziare, niente paura: la presentazione è stata registrata integralmente dalla Troupe del Leggendario, con i Videomaker Ferdinando Lercari, Matteo Benvenuti e dal Regista Marino Carmelo, che ha promesso un ulteriore video inedito della serata che sarà anch'esso pubblicato sul canale Youtube "Dario Il Leggendario".

-Non so cosa ci riservi il futuro, ma credo che sostenere di essere gli "unici" sia piuttosto presuntuoso. Oggi vogliamo viaggiare con la fantasia di un Romanzo e con la Speranza di un fatto di cronaca che nemmeno il SETI ad oggi è riuscito a spiegare- sostiene Rigliaco, che invita i lettori a cercare il libro direttamente su Amazon, disponibile anche con il servizio Prime: clicca qui per il link diretto!