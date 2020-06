In casa Juventus potrebbe non tramontare l'idea Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter è stato riscattato qualche giorno fa dal Psg per 50 milioni di euro più 8 di bonus.

La Vecchia Signora, però, potrebbe ritrovarsi una clamorosa chiave che possa sbloccare la trattativa.

L'interesse del PSG per Pjanic, infatti, potrebbe riaprire il discorso per portare il centrale argentino in bianconero.