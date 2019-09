L'attrice Silvia Busacca dichiara: L'abito indossato al Venice film festival 76th e' del brand Mango

Ciao a tutti i lettori di fai.informazione.it, sono l'attrice Silvia Busacca. Ringrazio di cuore tutte le donne che mi hanno chiesto esplicitamente degli abiti indossati al Venice film festival 76th.

Quello nella foto è uno degli abiti indossati all'Hotel des Bains durante la mostra. Appartiene al brand "Mango" acquistato in una boutique di Milano.

Ho scelto di indossare abiti casual eleganti per il Venice film festival per essere più comoda. La versatilità dell'abito, molto leggero, me lo ha fatto preferire ,insieme ai suoi colori.

Ho comprato l'abito insieme ai décotelle gialli e sicuramente lo indosserò ancora per altri eventi .

Sono felice che sia stato gradito a tante signore... che ringrazio.