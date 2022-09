Ora, in piena campagna elettorale, comunicano che uno dei primi atti che attueranno non appena insediati al Governo sarà una commissione d'inchiesta sulla gestione pandemica.

Vorrei ricordare all'on. Bignami di avermi detto che la proposta di commissione di inchiesta sarebbe stata osteggiata dalla Lega, alleata per le politiche 2022 di FdI.

Soprattutto, vorrei ricordargli che non mi sembra sia un punto principale visto che bisogna leggere oltre il punto 10 del programma di FdI per trovarlo, mentre nel nostro programma è il primo punto.

Contrariamente a ciò che si legge oggi sui giornali la sottoscritta che lotta per ottenere la commissione d’inchiesta, non è una No Vax, come già detto da tempo ormai.

Basta speculazione sul Covid!!!