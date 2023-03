“GOOD PEOPLE DIE”, il nuovo singolo di ANDREA PIMPINI estratto dall’album “I’ll Stay by the Window”, in radio da oggi, venerdì 3 marzo.

Prodotto e arrangiato dallo stesso Andrea Pimpini, Good People Die è un brano intenso dedicato alla guerra e alla giustizia:

“C’è un frase della canzone che racchiude il tema della canzone: “There is a world where good people die, who fights for your freedom and you see nothing”… Oggi purtroppo viviamo in una società dove chi combatte contro la malavita e le ingiustizie è condannato a morte. C’è omertà, mala fede, disuguaglianza… Good People Die è dedicata a tutte le persone che, nonostante tutto, lottano a testa alta e fanno della resilienza il loro principale punto di forza” – dice Andrea

https://www.andreapimpini.com/illstaybythewindow20/



Sabato 27 Maggio, Andrea Pimpini sarà in concerto per la prima volta a Vienna, in Austria. Un evento tutto suo dove presenterà il suo repertorio. Non sono escluse cover di brani italiani e inglesi.

“Nel 2020 ho aderito all'iniziativa #iosuonodacasa e Sky TG24, All Music Italia, Radio Rai 2 e tante altre testate giornalistiche hanno condiviso le mie dirette da casa affianco a nomi del calibro dei Modà, Nek e Francesco Renga... Nel 2021, Billboard mi ha inserito nella sua classifica internazionale dedicata ai live streaming di maggior successo. Nel 2022 IlMessaggero mi ha intervistato in esclusiva... Poi è arrivata la collaborazione nazionale con Soundreef per la realizzazione di una loro campagna pubblicitaria... Insomma: il concerto a Vienna è anche un modo per festeggiare questi piccoli ma grandi traguardi” – dichiara Andrea

Biglietti in prevendita: https://tschocherl.reservix.at/tickets-the-concert-event-ill-stay-by-the-window-in-wien-tschocherl-am-27-5-2023/e2045046

I primi dieci acquirenti riceveranno, il giorno dell’evento, l’album autografato, gratis.

Venerdì 24 Marzo, infine, Andrea debutterà nel mercato musicale giapponese con il nuovo singolo: 呼吸ごとに.

Pre-save: https://show.co/0NXYyqD

Andrea Pimpini è un cantante, cantautore e produttore italiano. La sua carriera è iniziata al Festival di Romics del 2017, quando ha cantato davanti a più di 5.000 persone. Dopo aver pubblicato le proprie canzoni, nel 2019 i live stream di Andrea vengono condivisi dalle più importanti testate giornalistiche italiane come Sky TG24, All Music Italia, RAI 2, Optimagazine, ecc. Il successo più significativo arriva nel 2021, quando Andrea si posiziona al terzo posto nella classifica degli streaming musicali live di Billboard, in collaborazione con Bandsintown. Il cantante rimane in cima alla classifica per 3 settimane. Nel 2022, dopo un tour in Abruzzo e un'intervista esclusiva per IlMessaggero, uno dei quotidiani più venduti in Italia, il nuovo singolo di Andrea viene trasmesso nelle principali metropolitane e aeroporti italiani grazie a una collaborazione tra TelesiaTV e Festa della Musica 2022.