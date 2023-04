Il 28 aprile 2023, in concomitanza con la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro, lo stadio “Paudice” di San Giorgio a Cremano si trasformerà in un palcoscenico per il torneo benefico di calcio "La Champions della Sicurezza". L'evento, organizzato dall'associazione “Safety Players” in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio, mira a sensibilizzare sulla cultura della sicurezza sul lavoro e a promuovere lo sviluppo di iniziative locali per la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Quattro squadre daranno vita a questa competizione calcistica: la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, il Comune di San Giorgio a Cremano, la Commissione d'albo dei TPALL e gli Attori per la Vita. Le partite si disputeranno sul campo dello stadio “Paudice” in un clima di sana competizione e solidarietà, con l'obiettivo comune di promuovere l'attenzione alla sicurezza sul lavoro.

Il pomeriggio dell'evento vedrà il calcio d'inizio alle ore 17:45, e coinvolgerà anche altre associazioni sportive non calcistiche e scuole della zona, che contribuiranno a rendere la giornata ancora più speciale. La serata si concluderà con la premiazione della squadra vincitrice, in un clima di festa e condivisione dei valori di sicurezza e solidarietà.

"La Champions della Sicurezza" rappresenta un'occasione unica per unire lo sport alla prevenzione degli incidenti sul lavoro e al sostegno delle iniziative locali. Pietro Vassallo, presidente della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, ha dichiarato: "Siete tutti invitati!" mentre Luciano Vitale, uno degli organizzatori, si è detto "onorato di aver contribuito a organizzare questo evento nella mia città". Vincenzo Fuccillo, dirigente della Nazionale Italiana Sicurezza sul lavoro, ha ringraziato in anticipo tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa, contribuendo alla diffusione di una sana cultura della sicurezza.

Non perdete l'occasione di partecipare a questa giornata speciale allo stadio “Paudice” di San Giorgio a Cremano, all'insegna della sicurezza e della solidarietà!