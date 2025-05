RESIDENZE DIGITALI si racconta nel campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e presenta il WORKSHOP

“Corpo, performance e motion capture”

QUANDO: Lun 26 maggio 2025, ore 18.30

DOVE: Aula G 0.4 del campus NABA, Nuova Accademia di Belle Arti via C. Darwin 20 - 20143 Milano

COME: ingresso libero, gradita prenotazione via mail a [email protected]

Residenze Digitali promuove la ricerca e creazione di opere performative in relazione allo spazio e agli strumenti digitali. Attraverso un bando annuale seleziona progetti artistici da sostenere grazie a percorsi di residenza, tutoraggio e supporto economico. I percorsi sono concepiti come laboratori di sperimentazione in cui gli artisti possano indagare le potenzialità espressive offerte dalle tecnologie digitali, creando opere ibride che ripensino il rapporto tra artista, pubblico e spazio performativo.

La rete dei partner, le artiste e gli artisti selezionati per questa sesta edizione (Mara Oscar Cassiani, Albert Figurt, Benedetta Pigoni e Gianmarco Pignatiello, Boris Pimenov) aprono i lavori con un incontro a Milano, ospiti dei partner di progetto milanesi NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e ZONA K, partner del Centro di Residenza Artistica della Lombardia IntercettAzioni.

L’incontro, che avrà luogo dalle ore 18.30 nell’Aula G 0.4 del campus dell’Accademia a Milano, sarà l’occasione per raccontare al pubblico milanese il progetto, dettagliare le opportunità che offre ad artiste e artisti e riflettere insieme sulle possibilità creative che nascono dall'intersezione tra arti dal vivo e spazi virtuali, in un dialogo aperto tra studenti e docenti, artisti, operatori culturali e pubblico.

A integrazione dell’incontro, Residenze Digitali e NABA presentano il workshop teorico pratico “Corpo, performance e motion capture”, volto a esplorare le potenzialità della tecnologia mocap in ambito performativo. Il workshop, gratuito e rivolto ad artisti, studenti e creative technologist, si terrà nel Virtual Studio della sede milanese dell’Accademia dalle ore 15 alle 18 e sarà tenuto da Emanuele Lomello, Media Laboratory Manager di NABA, coadiuvato da due performer. Per partecipare visitare questo link.

L’evento sarà inoltre un’occasione per presentare e illustrare il Biennio Specialistico in Digital and Live Performance di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, un percorso che attraverso esperienze pratiche e insegnamenti teorici, fornisce agli studenti le competenze metodologiche per lo sviluppo di processi e progetti in ambito performativo, per affinare la comprensione della realtà che li circonda e lavorare nel campo della digital e live performance a livello professionale.

Interverranno:

Lucia Franchi, Luca Ricci e Marta Meroni (CapoTrave/Kilowatt), Angela Fumarola, Fabrizio Masi (Armunia), Valentina Kastlunger (NABA, Nuova Accademia di Belle Arti), Federica Bruscaglioni (Zona K), Carlotta Garlanda (Amat), Gioele Perissini (In/Visible Cities), Roberta Nicolai (Teatri di Vetro), Fabrizio Gavosto (Mirabilia); le tutor Laura Gemini (Docente di Spettacolo e digital liveness presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo) e Federica Patti (Curatrice indipendente, docente di Processi e tecniche dello spettacolo multimediale presso l'Accademia di Belle Arti di Brera); le artiste e gli artisti Mara Oscar Cassiani, Albert Figurt, Benedetta Pigoni e Gianmarco Pignatiello, Boris Pimenov.

Residenze Digitali, già finalista al Premio Rete Critica 2021, è un progetto nato nel 2020 da un’idea del Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), che da allora ha esteso il partenariato all'Associazione Marchigiana Attività Teatrali AMAT, partner di R.A.M. Residenze Artistiche Marchigiane, l’Associazione ZONA K di Milano, partner del Centro di Residenza Artistica della Lombardia IntercettAzioni, l’Associazione Quarantasettezeroquattro (In\Visible Cities - Festival urbano multimediale) di Gorizia e ad altre realtà che nelle varie edizioni hanno fatto parte della rete. Nuovi partner della sesta edizione sono: l’Associazione Triangolo Scaleno / Festival Teatri di Vetro di Roma, l’Associazione IdeAgorà / Festival Mirabilia di Serralunga d’Alba (CN) e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.