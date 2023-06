Le riserve ucraine non sono state in grado di sfondare le difese russe nella regione di Zaporizhzhia, ha detto quest'oggi il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, in base a quanto riportato dall'agenzia di stampa Novosti.



"Il nemico è stato fermato in tutte e quattro le direzioni e si è ritirato con pesanti perdite",

ha rimarcato Shoigu. Giovedì notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con la 47.a brigata meccanizzata, che comprendeva fino a 1.500 uomini e 150 veicoli blindati.



"Le forze di ricognizione hanno rilevato il nemico in modo tempestivo, hanno lanciato un attacco preventivo con artiglieria, aviazione e armi anticarro", ha detto il ministro della Difesa russo. Le truppe ucraine, cercando di sfondare le difese in direzione Zaporizhzhia hanno perso fino a 350 uomini, undici mezzi da combattimento di fanteria e trenta carri armati in due ore di battaglia".

Sempre secondo Mosca, nelle ultime 24 ore, Kiev ha perso 945 soldati, 33 carri armati, 28 veicoli da combattimento di fanteria, 38 veicoli corazzati da combattimento, tre mezzi di artiglieria semoventi Krab e altre armi.



Più o meno contemporaneamente, la rete americana ABC News citando fonti ufficiali ucraine, una delle quali presumibilmente vicina al presidente Volodymyr Zelensky (ma senza fornire nomi), riferiva che l'Ucraina aveva iniziato la sua tanto attesa controffensiva.

Secondo quanto riferito, le ostilità si stanno svolgendo nel sud-est del Paese, a sud della città di Zaporizhzhia.

Le truppe ucraine includono unità d'attacco speciali provviste di armi occidentali e addestrate nelle tattiche della NATO, ha scritto il Washington Post che ha lanciato la notizia insieme alla ABC.

Anche i blogger militari di parte russa confermano pesanti combattimenti nella zona.

L'avanzata di Kiev in quell'area mira a tagliare il corridoio di terra tra la Russia e la Crimea , interrompendo così le linee di rifornimento russe delle truppe che occupano l'area a sud del Dnipro.

Poco meno di una settimana fa, il presidente Zelensky aveva annunciato che le forze armate ucraine erano pronte per la tanto attesa controffensiva.





La Tass, nel frattempo, ha riportato una dichiarazione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko secondo cui la tanto pubblicizzata controffensiva del regime di Kiev è semplicemente disinformazione.

"Nei tre giorni della controffensiva (secondo le autorità di Mosca sarebbe iniziata il 5 giugno), quello che stiamo osservando e le informazioni che abbiamo ricevuto da Putin sono assolutamente congruenti: circa 30 carri armati ucraini e 120 - 130 veicoli da combattimento di fanteria sono stati distrutti e, cosa più orribile, sono stati uccisi più di 2.100 militari ucraini, con poco più di 70 [vittime] per la parte russa. Questo è il risultato di questo tentativo di controffensiva. Beh, l'ho sempre detto, la controffensiva è un importante strumento di disinformazione. Non c'è controffensiva e non può esserci una controffensiva, ma se ce n'è una, ecco il risultato in tre giorni".

Questo è quanto ha detto Lukashenko in un incontro a Minsk con i membri dell'Organizzazione del trattato di sicurezza (CSTO).



Finora, nessuna dichiarazione da Volodymyr Zelenskyy, che oggi si è recato nell'oblast di Mykolaiv per rendersi conto di persona delle conseguenze della distruzione della diga di Kakhovka e della centrale idroelettrica ad essa collegata.