Arriva il primo aggiornamento del 2023 per la suite di programmi opensource Apache OpenOffice. Il gruppo di volontari che ne cura lo sviluppo ha infatti annunciato la disponibilità di Apache OpenOffice 4.1.14 già pronto per il download attraverso il sito ufficiale del progetto.

Anche questa versione di OpenOffice è compatibile con i sistemi operativi :

Microsoft Windows ( Windows Xp, 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10 e 11)

Apple OS X 10.7 o successivo

Linux (In versioni a 32 o 64 bit sia in formato RPM che DEB in funzione della distribuzione utilizzata)

Con l'obiettivo di garantire piena usabilità anche con sistemi hardware datati, OpenOffice mantiene dei requisiti particolarmente bassi. Sono infatti richiesti solo 256 MB di ram sia su Windows che su Linux e 512 MB su OSX.

Per gli utenti di Windows 10 e Windows 11, OpenOffice 4.1.14 è disponibile anche attraverso il Microsoft App Store.

OpenOffice 4.1.14 apporta una serie di piccoli aggiornamenti ai vari moduli che compongono la suite. Si tratta per lo più di aggiornamenti alle funzionalità disponibili, risoluzione di bug minori ed aggiornamenti a dizionari e pacchetti linguistici. Il team di Apache OpenOffice raccomanda l'aggiornamento alla versione 4.1.14 per tutti gli utenti che usano la versione 4.1.13 o versioni precedenti.

Per gli utenti avanzati e per gli amministratori di sistema è disponibile una pagina apposita per la verifica di integrità dei pacchetti di installazione.

Il progetto OpenOffice, inizialmente noto come OpenOffice.org, ha visto il suo primo rilascio ufficiale il 1º maggio 2002 e si appresta dunque a raggiungere il suo 21 anno di attività. La suite comprende un elaboratore di testi (OpenOffice Writer), un foglio di calcolo (OpenOffice Calc), un gestore di presentazioni (OpenOffice Impress), un editor di immagini raster e vettoriali (OpenOffice Draw), un editor di formule matematiche (OpenOffice Math), un database (OpenOffice Base) a cui si aggiungono altre applicazioni minori di supporto.

Fonte: Apache OpenOffice