L'Inter non molla Giovanni Leoni, obiettivo principale per la difesa dei nerazzurri.

Il Parma, però, non vuole fare sconti per il difensore classe 2006, prelevato un anno fa dalla Sampdoria per poco meno di 5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, le ultime su Leoni

L'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi il difensore nativo di Roma, ma il Parma continua a fare muro, non scendendo sotto i 40 milioni.

Ecco perché i nerazzurri si guardano intorno e sono pronti a cautelarsi virando su Koni De Winter del Genoa, provando a sfruttare anche i buoni rapporti che porteranno Valentin Carboni in rossoblu, anche se serviranno comunque tra i 25 e i 30 milioni.