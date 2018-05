Il Movimento Nazionale per la Sovranità si riunisce il 5 maggio alle ore 10 a Roma

Sabato 5 maggio alle ore 10, presso l’Auditorium di via Rieti, in via Rieti 13, a Roma, si svolgerà l’Assemblea Nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità con all’ordine del giorno il commento ai risultati delle elezioni politiche e regionali, la presenza del MNS nelle elezioni comunali del 10 giugno, proposte per il futuro del centrodestra e per uscire dalla crisi di governo.

Nel corso dell’Assemblea si procederà all’elezione del Presidente, alla nomina del portavoce e del nuovo ufficio politico del Movimento.