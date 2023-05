Continuano i top party al Bolgia di Bergamo. Sabato 6 maggio 2023 sul palco del top club bergamasco ecco Toman & Rossi, duo d'eccellenza, che con la sua minimal techno ha preso decisamente il largo nei club più importanti del mondo. E infatti il Bolgia non poteva mancare nell'elenco. Il party è organizzato in collaborazione con Momento Lab.



Di base ad Amsterdam, con robusti studi di batteria alle spalle, Toman debutta come produttore nel 2016 con "Smiling Faces", su Toman Music, etichetta che porta il suo nome. La sua personale visione musicale, all'avanguardia e ricca di influenze, lo porta a pubblicare su etichette come W R House, Cyclic e Blind Vision, e ad esibirsi in festival di livello come Awakenings, oltre che in club di riferimento quali il Watergate di Berlino. Si diceva di suoni e visione all'avanguardia: il suo recente "Chevere", su No Art, ne è lampante esempio. Il 26 maggio fa scatenare Extrema Outdoor con 999999999 e Adam Beyer, al Plas di Houthalen - Helchteren, in Belgio.



L'inglese Rossi a sua volta si è conquistato la ribalta e il rispetto di pubblico e addetti ai lavori con serate ad Ibiza e a Londra, dove, tra fabric, Ministry Of Sound e Printworks ha lasciato ogni volta il segno. Per "I've Been Waiting", su Homegrown, suo EP più recente, vale lo stesso discorso fatto per il collega: electro minimal che guarda dritta in faccia il futuro. A Parigi è atteso al Cabaret Sauvage, 12 maggio. In Main Room al top club sull'A4 chiudono il cerchio durante la stessa notte Andrea Abbate e Giulia Mazzotti.



Nella Lab Room il suono è quello sperimentale di dj come Daniele Sana, Vion, Okrim, Cosy Manner, Du2, Saynks. Il Bolgia di Bergamo apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



Il party che vede protagonisti Toman & Rossi al Bolgia di Bergamo il 6 maggio 2023 è soltanto l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODEL, 999999999 e KLANGKUENSTLER.



6/5 Toman & Rossi @ Bolgia Info e prenotazioni

https://www.bolgia.it/toman_rossi/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino