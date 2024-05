Venerdì 31 maggio, alla scuola Media Giovanni Falcone di Santena, cento studenti parteciperanno a una giornata di formazione nell’ambito della sicurezza.

L’evento è organizzato da Neogamma, società esperta in sicurezza, ambiente e salute, con la partecipazione del comitato locale della Croce Rossa e della Protezione civiledi Santena.

L’importanza di educare i più giovani è una conditio sine qua non per permettere alla sicurezza di entrare sin da ragazzi nella cultura della nostra società.

L’approccio rock di Stefano Pancari, ideatore di ROCK’N’SAFE, è quello di facilitare la riflessione dei giovani alla cultura del rispetto che è alla radice della questione.

Rispettare sé stessi, gli altri e l’ambiente è prima un valore e poi comportamenti virtuosi che servono a contrastare il malcostume diffuso che sta intossicando il nostro quotidiano.

Per mostrare che la sicurezza è tutt’altro che costrizione, Pancari invita i giovani ad un gesto ribelle, ovvero dipingere sui cartelli stradali rivisitandoli per far sì che diventino la propria opera d’arte per rappresentare il loro ideale di rispetto e sicurezza.

“Nelle tante e diverse esperienze avute nelle scuole di ogni ordine e grado, – dichiara Stefano Pancari – ho scoperto quanto la società adulta sottovaluti il potenziale espressivo dei più giovani. è un potenziale ricco di valori che, se alimentati, possono forgiare la loro personalità, affinché i giovani possano rappresentare un esempio virtuoso per noi adulti nel salvaguardare il futuro della nostra umanità per la sicurezza e il rispetto dell’ambiente”.

«Neogamma, in prima linea per consulenze e attività formative per lavoratori sui temi di sicurezza, tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente, organizza questo evento scolastico con l’obiettivo di educare i ragazzi e sensibilizzarli alle tematiche di salute e sicurezza – informa Andrea Migliore, responsabile commerciale Neogamma -. La formazione, infatti, può aiutarli a sviluppare la capacità di prendere decisioni consapevoli nei riguardi del proprio benessere, in difesa del proprio equilibrio fisico, psichico e sociale, promuovendo una corretta percezione dei rischi e l’adozione di comportamenti che diventino parte integrante dello stile di vita e, di conseguenza, del lavoro».

L’educazione alla sicurezza nelle scuole rappresenta il punto di partenza per future occasioni nelle quali possano essere coinvolte sul tema della sicurezza sul lavoro anche le famiglie e le comunità locali per formare i giovani.

La formazione dei ragazzi è un investimento fondamentale per il futuro del Paese, in cui le nuove generazioni saranno i futuri lavoratori e imprenditori della società.

La creazione di una cultura della sicurezza sul lavoro richiede uno sforzo comune perché la responsabilità del cambiamento è collettiva.

Le scuole possono svolgere un ruolo importante, offrendo una formazione solida e coinvolgendo gli studenti, le loro famiglie e l’intera collettività.