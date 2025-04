Il singolo racconta un'esperienza personale intensa e trasforma il dolore in un inno alla vita

Dal buio di una crisi improvvisa alla forza di ripartire, “Ricomincio da me” è il singolo di Gex Sierchio, artista e compositore italiano che con questo brano segna una delle tappe più significative della sua carriera. Il brano, pubblicato ad agosto del 2024, dal 28 marzo sarà nelle radio in promozione nazionale. Un blues-rock potente, diretto e profondo, nato da un evento traumatico che ha rischiato di cambiargli per sempre la vita: la perdita della vista. È proprio in quel momento che la musica diventa ancora una volta rifugio, strumento e salvezza. Il brano nasce durante la lunga convalescenza seguita all’intervento salvifico in una clinica londinese. L’artista, costretto a fermarsi, scopre un nuovo modo di vedere dentro sé stesso. “Ricomincio da me” è il risultato di questa introspezione, una canzone scritta nella mente prima ancora che sulle corde, che oggi diventa testimonianza viva per chiunque abbia conosciuto la paura, la solitudine e la rinascita.

Scritto, arrangiato, suonato e prodotto interamente da Gex Sierchio, il singolo si muove tra riff decisi e testi vibranti, con una produzione che richiama le radici del rock ma con uno sguardo personale e contemporaneo. Il brano, pensato come un testamento emotivo per chi ha perso la speranza, invita a non sprecare nemmeno un attimo della vita e a cercare la forza per ricominciare, indipendentemente dall’esito.

Gex Sierchio, pianista e compositore, ha attraversato una vita musicale segnata da passione, studio e contaminazione. Formatosi tra classica, jazz, rock e world music, ha collaborato con artisti di varie culture, lasciandosi influenzare da stili differenti ma mantenendo sempre viva la ricerca di un linguaggio personale. Nella sua carriera ha unito la raffinatezza dell’interpretazione al coraggio della sperimentazione, e “Ricomincio da me” rappresenta la sintesi più autentica del suo percorso umano e artistico. Con questo singolo, Gex Sierchio firma una canzone che è molto più di un ritorno: è una dichiarazione d’amore per la vita e per la musica stessa, intesa come forza primordiale, urlo interiore e ponte tra emozione e salvezza.

