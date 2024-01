Un bambino di 9 anni è stato investito e travolto da un treno dopo essere scappato da una comunità per minori. Il bambino, di origine moldava ed il cui nome non è stato reso noto, era ospite della comunità Crescere Insieme, che è situata nella zona di Chivasso.

L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino, non lontano dalla struttura da cui si era allontanato. Il corpo senza vita del bambino è stato scoperto dal macchinista di un treno regionale della linea Chivasso-Alessandria, che ha subito dato l'allarme.

In precedenza, la comunità Crescere Insieme, che ospita bambini allontanati dalle famiglie di origine, aveva diramato un appello via social per ritrovare il piccolo che si era allontanato.

Questo è quanto ha dichiarato Mauro Marino, uno dei responsabili:

"Stiamo ancora cercando di capire quello che è accaduto, aspettiamo che le indagini delle forze dell'ordine e della magistratura ci permettano di ricostruire cosa è successo. Gli educatori sono sconvolti. Il nostro mestiere è proteggere i bambini, sono successe delle cose che non siamo ancora in grado di ricostruire. Abbiamo seguito tutte le procedure di allarme che si devono rispettare in questi casi, abbiamo fatto tutto il possibile".