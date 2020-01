La trattativa per la vendita della Roma è stata ufficialmente confermata dalla stessa società giallorossa e dovrebbe concludersi prima della fine del mese di gennaio.

La modalità con cui l'americano Friedkin acquisterà la Roma non è chiara, in relazione al fatto che possa subentrare con l'acquisizione delle azioni da parte di una nuova holding oppure se acquisirà direttamente le quote dell'attuale società che ne detiene il controllo.

Quel che invece sembra certa è invece la valutazione che le due parti avrebbero concordato riguardo il valore della società: 750 milioni secondo Milano Finanza.

In quel caso, considerando i capitali finora investiti da James Pallotta, poco più di 260 milioni di euro, la plusvalenza che incasserebbe quello che si appresta a diventare l'ex proprietario dei giallorossi si aggirerebbe intorno al centinaio di milioni euro.