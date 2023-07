In attesa che inizi ufficialmente l'Awards Season che porterà come ogni anno alla Notte degli Oscar, crescono le aspettative della critica americana verso le interpretazioni femminili della prossima stagione che hanno più chance di entrare nella corsa agli Oscar 2024.

Da quella di Annette Bening in Nyad in cui interpreta una famosa nuotatrice che all’età di 64 anni è diventata la prima persona ad aver nuotato da Cuba alla Florida senza l’aiuto di una gabbia contro gli squali a quella della popolare cantante R&B, Fantasia Barrino, nell'atteso musical Il colore viola, dalla performance di Greta Lee nel film rivelazione dell'anno Past Lives alla prova di Natalie Portman in May/December di Todd Haynes, fino a quelle di Emma Stone (Poor Things), Carey Mulligan (Maestro), Kate Winslet (Lee), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), e di tante altre.