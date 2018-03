Trump e Kim Jong Un si incontreranno entro un paio di mesi

È stato il capo della sicurezza nazionale della Corea del, Sud Chung Eui-yong, ad informare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, dopo un incontro con funzionari sudcoreani, Kim Jong Un aveva accettato di incontralo.

Lo stesso Chung ha poi reso noto che Trump avrebbe risposta a sua volta all'invito di Kim accettando di incontrarsi con lui entro maggio, ma data e luogo esatti sono ancora al di là dall'essere stati stabiliti. A conferma della concretezza di quanto sopra riportato, questo è il "classico" tweet pubblicato da Trump sul proprio account:





Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!