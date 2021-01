Sei Emmy per "The Mary Tyler Moore Show" e due per "Malcom in the Middle", un Academy Award per "The Last Picture Show", un premio Oscar come Migliore Attrice Non Protagonista per il film di Peter Bogdanovic "L’ultimo spettacolo". Questi riconoscimenti hanno segnato la carriera di Cloris Leachman attrice statunitense deceduta mercoledì scorso all'età di 94 nella sua casa californiana di Encinitas per cause naturali.

Nella sua lunga carriera la Leachman si è divisa tra teatro, televisione e cinema, anche se il personaggio che l’ha resa nota al grande pubblico è stato quello dell’indimenticabile "Frau Blücher", nel film di Mel Brooks "Frankenstein Junior" del 1974, protagonista al fianco di Gene Wilder (Dottor Frederick Frankenstein), Peter Boyle (il mostro) e Marty Feldam (Igor).

La Leachman ha continuato a recitare fino a poco tempo fa. Ha partecipato a "Dancing With the Stars"(Ballando con le Stelle) all'età di 82 anni ed è apparsa nel reboot del 2019 della serie comica "Mad About You". Due film che a cui ha nel 2019 e nel 2020 devono ancora uscire.

"È stato un privilegio lavorare con Cloris Leachman, una delle attrici più coraggiose del nostro tempo", ha dichiaratola sua manager, Juliet Green, aggiungendo che "non c'era nessuno come Cloris. Con un solo sguardo ha avuto la capacità di spezzarti il ​​cuore o di farti ridere fino a farti scorrere le lacrime. Non potevi sapere cosa avrebbe detto o fatto Cloris e quella sua imprevedibilità faceva parte della sua ineguagliabile magia".