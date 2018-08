Vallo di Diano: controlli weekend dei carabinieri, arresti e denunce

Una persona arrestata, due denunce, quattro giovani segnalati alla Prefettura, tre patenti di guida ritirate, 150 grammi di stupefacenti sequestrati.

Nel fine settimana e nella giornata di ieri, nel corso di preventivi servizi antidroga finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, tra i giovani consumatori, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina lungo le principali arterie stradali del Vallo di Diano, è stata tratta in arresto una persona, ne sono state denunciate due, sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno 4 giovani e ritirate 3 patenti di guida.





La persona tratta in arresto è un 37enne di Pellezzano , controllato sulla SS517 “Bussentina” dai militari della Stazione Carabinieri di Buonabitacolo in possesso di oltre 40 grammi di hashish e diretto presso il litorale cilentano.

Gli stessi militari hanno provveduto al ritiro di 3 patenti di guida a giovani automobilisti, poiché sorpresi in possesso di dosi di stupefacente per uso personale.





I militari del Nucleo Radiomobile, invece, sulla via Nazionale della frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana, hanno denunciato due giovani per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di circa 35 grammi di marijuana.

Un ulteriore dispositivo in assetto di Ordine Pubblico ha garantito il regolare svolgimento della festa medioevale “Alla Tavola della Principessa Costanza” di Teggiano dove i Carabinieri hanno contemporaneamente svolto servizi preventivi per contrastare gli scippi tra la folla, i furti negli appartamenti del centro storico del Comune patrimonio UNESCO nonché antidroga: 3 i giovani trovati durante la manifestazione in possesso, per uso personale, di hashish e marijuana, segnalati alla Prefettura di Salerno.

Nel corso del fine settimana, i dispositivi di Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, opportunamente e diffusamente collocati sulle strade e nelle piazze del Vallo di Diano, hanno permesso di sequestrare circa 150 grammi di stupefacenti e controllare circa 140 veicoli e 180 persone.