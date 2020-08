CHIARA TAIGI - PREMIO FRANCESCO CILEA 2020

La Regina dell'Opera Sui Sentieri degli Dei

22 Agosto 2020 - Agerola - Parco Colonia Montana.

Come presentato da Tonino Bernardelli, la "Divina" Chiara Taigi è stata insignita del PREMIO FRANCESCO CILEA 2020 dal Sindaco e Proloco di Agerola. Motivazione:"Ad una Voce che è nutrimento per l'anima...

Ad una artista che è spettacolo, classe ed eleganza ineguagliabile... Chiara Taigi”Il Concerto “Sulle Ali del Canto... Incontro con gli Dei” come introduzione alla premiazione di Chiara Taigi , è stato un suggestivo ed emozionante incontro con il pubblico di Agerola.

Chiara Taigi è stata accompagnata dal vivo del Quartetto d'Archi Zetiel, Fisarmonicista Flavio Feleppa e con particolare virtuosismo nel doppio ruolo come pianista e direttore dal M° Leonardo Quadrini.

Ha presentato e condotto con solita piacevolezza, passione e cultura, Tonino Bernardelli.

E' stato scelto un luogo "divino" come Sui Sentieri degli Dei dove per suscitare emozioni è sufficiente osservare la vista panoramica e al tramonto, sentire il peso della storia e tradizione del Parco Colonia Montana “Principe di Napoli” ad Agerola , aver raggiunto la IX° Edizione del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana nonostante le avversità , oltre ad una ampia platea con oltre 1500 persone precovid e ridotta a 400 posti distanziati, tutto faceva presagire ad un continuum di emozioni che poi si è svolto in un articolato programma di circa due ore di musica di altissimo livello.

Chiara Taigi in onore al compositore Francesco Cilea, che ha vissuto e scritto molte opere ispirato dalle bellezze Costiera Amalfitana e dove ha risieduto per molto tempo, ha scelto tra le bellissime opere di cantare la romanza “Poveri fiori”, nota per le sue particolari caratteristiche interpretative. La romanza è interpretata dal personaggio di Adriana nel 4° Atto della Adriana Lecouvrier, struggente combinazione di una intensa storia vissuta dal personaggio, parole di una bellezza unica combinate con una musica che non si può dimenticare.

Chiara Taigi ha voluto donare una maggiore emozione ricreando con recitazione teatrale tutta l'atmosfera quando il personaggio riceve un fatidico cofanetto con un mazzetto di viole avvelenate e che per inganno erano falsamente inviate dal suo amore Maurizio, con gesti di estrema delicatezza le annusa e poi non sapendo il pericolo che l'accompagna, le getta nel fuoco... Durante l'esecuzione il pubblico non è riuscito a trattenersi e con applausi a scena aperta si è conclusa la romanza tra commozione e una standing ovation.

E' stato scelto un programma per il concerto che passando da sacro, lirico e popolare ha portato una serie di forti e opposte emozioni nel pubblico raggiungendo l'apice con "Casta diva" dalla Norma di Vincenzo Bellini, una interpretazione di Chiara Taigi che, tra pianissimi ed agilità, ha travolto il pubblico reagendo con applausi ed ovazioni, un momento speciale che ci ha ricordato e riportato la magica atmosfera del teatro lirico.

Potremmo dire un un concerto "intenso" per musica ed emozioni, non poteva che concludersi con uno spontaneo coinvolgimento diretto del pubblico che ha iniziato a cantare insieme a Chiara Taigi e dopo più richieste di bis, è stato piacevolmente concesso per premiare un pubblico così caloroso e pieno di emozioni.

Il Premio Francesco Cilea ad Agerola ha ospitato e premiato i più grandi interpreti e musicisti della musica classica e popolare internazionale, di cui ricordiamo Nicola Piovani nel 2012, Stelvio Cipriani nel 2013, Luis Bacalov nel 2014, Danilo Rea nel 2015 e Giovanni Allevi nel 2019.

La realizzazione del Premio Francesco Cilea 2020 consegnato a Chiara Taigi è un quadro dipinto dal noto pittore R. Silvestri di Agerola e come ulteriore riconoscimento da parte della città di Agerola è stata anche donata sempre a Chiara Taigi dal Sindaco di Agerola una riproduzione simbolica del Tari, moneta della Repubblica Marinara di Amalfi del 1042.

L'etimologia del Sentiero degli Dei, nasce da una citazione dello scrittore David Herbert Lawrence “E’ questo il paesaggio che, dall’alto del Sentiero degli Dei, si apriva al nostro sguardo.....” derivata dal forte coinvolgimento emotivo ed osservazione, il quale, alludendo sia alla bellezza dei luoghi che alla mitologia greca, riprende l'episodio dell'Odissea ove Ulisse avvisato da Circe (libro XII versi 39-54) del pericolo ma al contempo della necessaria esperienza dell'ascolto del canto delle sirene, in un luogo probabile delle isole Li Galli. In prossimità delle isole, gli dei avevano seguito Ulisse "Ed ecco, ad un tratto, che il vento cessò e venne la bonaccia: un nume addormentò le onde." (libro XII versi 151-200). Dal testo si evince che gli dei erano presenti e seguirono il percorso di Ulisse, proprio dalla Costiera Amalfitana, da qui la probabile motivazione del nome Sui Sentieri degli Dei.

Si ringrazia la città di Agerola e si ringrazia il Sindaco e l'Amministrazione di Agerola per l'esempio di aver mantenuto coraggiosamente post-Covid la tradizione e la qualità concertistica con grandi riscontri di pubblico e visibilità, la Proloco di Agerola e l'Amministrazione del Parco Colonia Montana di Agerola che hanno unito le forze per realizzare fattivamente la complessa macchina organizzativa del Concerto, Arma dei Carabinieri, Corpo di Polizia e 118, al Service Audio e Luci per la professionalità ed il supporto.



Riferimenti

www.facebook.com/chiarataigi/posts/1535138403325296

www.linkedin.com/pulse/chiara-taigi-%25C3%25A8-il-premio-francesco-cilea-2020-sulle-ali-chiara-taigi

www.lagazzettacampana.it/agerola-sui-sentieri-degli-dei-festival-dellalta-costiera-amalfitana-i-prossimi-appuntamenti-culturali

www.festivalsuisentierideglidei.it

www.proagerola.it/eventi/sui-sentieri-degli-dei

www.deidellacostiera.com/parco-colonia-montana-agerola

campaniafelix.tv/agerola-sui-sentieri-degli-dei-da-domani-venerdi-21-a-lunedi-24-agosto-libri-e-musica-con-chiara-taigi-e-nino-buonocore

www.facebook.com/sicomunicazionelifestyle/videos/agerola-sui-sentieri-degli-dei-confermata-ledizione-2020/948695455593186

www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/eventi-spettacoli-13/dove-si-va-stasera-tutti-gli-appuntamenti-in-cost-91975/article

www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/eventi-spettacoli-13/agerola-sui-sentieri-degli-dei-gli-appuntamenti-91935/article