La musica è una delle passioni più diffuse tra le persone, ma non sempre si ha la possibilità di acquistare o scaricare i propri brani preferiti. Per fortuna, esistono delle app che ti permettono di ascoltare musica gratis sul tuo smartphone o tablet, sia online che offline. In questo articolo ti presentiamo alcune delle migliori app per ascoltare musica gratis, disponibili per Android e iOS.

Spotify: è il servizio di streaming musicale più popolare al mondo, con un catalogo di oltre 80 milioni di canzoni. La versione gratuita, supportata da pubblicità, ti consente di ascoltare musica in modalità casuale, scegliendo tra playlist, generi e umori. Puoi anche creare le tue playlist personalizzate e ascoltare i podcast. Se vuoi ascoltare una canzone specifica o scaricare la musica offline, devi sottoscrivere il piano Premium, che costa 9,99 € al mese.

YouTube Music: è la risposta di Google a Spotify, basata sul vasto archivio di video musicali di YouTube. La versione gratuita, anch’essa supportata da pubblicità, ti permette di accedere a milioni di brani, album, playlist e radio. Puoi anche scoprire nuova musica grazie alle raccomandazioni personalizzate e ai mix. Se vuoi ascoltare la musica in background, senza interruzioni pubblicitarie e con la possibilità di scaricarla offline, devi abbonarti al piano Premium, che costa 9,99 € al mese.

Deezer: è un altro servizio di streaming musicale molto apprezzato, con un catalogo di 90 milioni di brani. La versione gratuita, con pubblicità, ti offre la possibilità di ascoltare musica in streaming, scegliendo tra playlist, generi, umori e artisti. Puoi anche usare la funzione Flow, che ti propone una selezione di brani basata sui tuoi gusti. Se vuoi ascoltare la musica in alta qualità, senza pubblicità e con la modalità offline, devi optare per il piano Premium, che costa 9,99 € al mese.

SoundCloud: è una piattaforma di condivisione musicale, dove puoi ascoltare e scaricare gratuitamente le opere di artisti indipendenti e emergenti. Puoi anche seguire i tuoi artisti preferiti, commentare le loro tracce e scoprire nuove tendenze. Se vuoi ascoltare anche la musica di artisti famosi, senza limiti e senza pubblicità, devi sottoscrivere il piano SoundCloud Go+, che costa 9,99 € al mese.

Queste sono solo alcune delle app che ti fanno ascoltare musica gratis, ma ce ne sono molte altre. L’importante è che tu trovi quella che si adatta meglio ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Per avere la lista completa con link delle migliori app per ascoltare musica gratis è possibile consultare questa pagina: app-per-ascoltare-musica-gratis