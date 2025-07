Temperature torride e ondate di calore mettono a dura prova non solo il corpo umano, ma anche i medicinali. Se non presti attenzione, si degradano, diventano meno efficaci o addirittura pericolosi. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) lo ripete ogni estate: la sicurezza non va in vacanza. Segui queste regole — semplici ma non negoziabili — prima di gettarti in valigia e partire.



1. Controlla subito il foglietto illustrativo

Il bugiardino non è carta da cestino: indica la temperatura di conservazione.

Regola generale: se non sono previste condizioni particolari, tieni i farmaci sotto i 25 °C, in un luogo fresco e asciutto.

Eccezioni delicate (insulina, ormoni tiroidei, contraccettivi, ecc.): servono 2‑8 °C costanti.



2. Viaggi? Organizzati seriamente

Auto: l'abitacolo resta più fresco del portabagagli; non fare l'opposto.

Aereo: i salvavita vanno nel bagaglio a mano, insieme alle prescrizioni. Liquidi ≤ 100 ml in bustina trasparente; compresse e capsule, nessun problema.

Borsa termica: indispensabile se devi tenere i tuoi medicinali al freddo per ore.



3. Tieni d'occhio l'aspetto del farmaco

Colore strano, odore insolito, consistenza cambiata? Non fare l'eroe: chiedi a medico o farmacista prima di ingerire qualsiasi cosa.



4. Farmaci e sole non sempre vanno d'accordo

Alcune molecole scatenano fotosensibilizzazione (dermatiti, eczemi). Succede con:

creme a base di cortisone ,

, gel o spray antiinfiammatori (es. cerotti al ketoprofene : niente sole per due settimane),

: niente sole per due settimane), antibiotici e anticoagulanti.

Durante le ore calde usa protezione alta o, meglio, resta all'ombra.



5. Preferisci le forme solide

Quando puoi, scegli compresse: resistono meglio al caldo rispetto a soluzioni, sciroppi o gocce.



6. Mai mischiare blister diversi

Mettere farmaci assortiti nella stessa borsa “per fare spazio” è la ricetta per il disastro:

rischi di confondere dosaggi, avvertenze e scadenze;

perdi la protezione da luce e umidità ;

; se devi comprarne altri in vacanza, senza confezione sarà una lotteria.



7. Alcuni farmaci peggiorano gli effetti del caldo

Per colpa dei loro meccanismi d'azione, certe classi possono inceppare la termoregolazione o disidratare. Occhi aperti (e bottiglia d'acqua a portata) se assumi:

Classe Rischio principale Anticolinergici, antistaminici, antiparkinsoniani Sudorazione ridotta, pressione bassa Antipsicotici, antidepressivi Termoregolazione compromessa, stato di vigilanza ridotto Ansiolitici, rilassanti muscolari Vertigini, calo della gittata cardiaca Beta‑bloccanti, vasodilatatori, antipertensivi, diuretici Ipotensione, disidratazione, iponatriemia Antiepilettici Confusione, sonnolenza



Se i picchi di temperatura sono estremi, il medico può valutare un aggiustamento temporaneo della terapia. Non farlo mai da solo.



Riassumendo...

Leggi le istruzioni di conservazione — sempre.

Proteggi i farmaci dal caldo con borse refrigerate e buonsenso logistico.

Osserva l'aspetto del prodotto prima di assumerlo.

Evita il sole se il tuo medicinale può darti reazioni cutanee.

il sole se il tuo medicinale può darti reazioni cutanee. Non mescolare confezioni: ordine e tracciabilità salvano la pelle.

Monitora eventuali sintomi accentuati dal caldo se assumi le classi a rischio.

Segui queste indicazioni senza sconti: la tua salute (e quella dei tuoi farmaci) dipende da quanto seriamente le prendi.