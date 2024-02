Umberto Lebruto, AD di FS Sistemi Urbani, è intervenuto nel panel “La Bellezza, per l’Italia” nell’ambito del Festival delle Città, presentando i progetti di rigenerazione urbana del Gruppo FS ed enfatizzandone la funzione sociale.



Umberto Lebruto (FS Sistemi Urbani) al Festival delle Città

Fornire alla comunità nuovi luoghi di aggregazione sicuri, inclusivi, belli e sostenibili, a partire dalla rigenerazione di scali ferroviari ormai in disuso: questa è la mission di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS guidata da Umberto Lebruto. Un obiettivo di cui il manager ha parlato ampiamente nel corso del Festival delle Città, evento giunto ormai alla sua quinta edizione che funge da punto di incontro per rappresentanti del Governo, degli Enti Locali e Sindaci. Nel corso del panel “La Bellezza, per l’Italia”, Umberto Lebruto ha rimarcato come ogni angolo delle città italiane possa diventare uno spazio di incontro, sicurezza e benessere collettivo.



I progetti di FS Sistemi Urbani illustrati da Umberto Lebruto

Nel corso dell’evento, l’AD di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto ha offerto una panoramica dei progetti che il FS Sistemi Urbani ha recentemente messo in atto al fine di restituire alle comunità gli spazi cittadini, evidenziando i successi e i vantaggi per la collettività che derivano da tali operazioni. Un esempio è costituito dall’ex Scalo Farini di Milano, in cui ora sorgono ristoranti, bar e spazi di co-working, e non solo. Lo Scalo Farini ospita anche eventi culturali quali la mostra immersiva Van Gogh Experience, e legati alla moda, tra cui la sfilata Levi’s per la Settimana della Moda.



Un altro progetto di rilievo è quello legato alla riqualificazione dell’area Bologna Ravone-Prati sotto il nome di DUMBO, che ha regalato alla comunità uffici, bar e aree di studio pubbliche, partecipando anche al concorso internazionale “Reinventing Cities”. Umberto Lebruto ha sottolineato come queste operazioni di riqualificazione urbana siano state accompagnate da numerosi eventi aperti al grande pubblico, a sottolineare la natura sociale e collettiva dell’azione di FS Sistemi Urbani.