C'è un allenatore invisibile che forma il nostro sistema immunitario fin dalla nascita: il microbioma. È una comunità complessa di miliardi di microrganismi, soprattutto intestinali, che interagisce costantemente con il nostro corpo. Ma, come ogni addestramento che si rispetti, anche quello del microbioma ha un momento decisivo per fare la differenza tra salute e malattia: i primi 1000 giorni di vita, dal concepimento ai due anni.

A sottolinearlo con forza è il professor Alessio Fasano, direttore del Mucosal Immunology and Biology Research Center al Massachusetts General Hospital di Harvard, una delle voci più autorevoli nel campo dell'immunologia e del microbioma. Durante la sua Lectio Magistralis al Congresso della Società Italiana di Pediatria, Fasano lancia un messaggio chiaro: agire sul microbioma nei primi due anni è una forma di prevenzione primaria, tanto importante quanto le vaccinazioni.



Una rivoluzione silenziosa che parte dall'intestino

Il concetto non è nuovo, ma il punto di svolta è nella precisione con cui la ricerca collega questa "finestra critica" dei primi 1000 giorni all'equilibrio a lungo termine tra organismo e microbi. Se durante questa fase si verificano alterazioni – parto cesareo non necessario, uso eccessivo di antibiotici, alimentazione squilibrata – il rischio è di una programmazione errata del sistema immunitario. Il risultato? Un sistema iperattivo, predisposto a infiammazioni croniche, soprattutto in soggetti geneticamente vulnerabili.

Malattie come allergie, obesità, celiachia, diabete di tipo 1, ma anche disturbi del neurosviluppo come autismo e ADHD, possono essere innescate da uno squilibrio precoce del microbioma, noto come disbiosi.



Cosa possiamo fare (subito)

Non è un discorso teorico o futuristico. Alcuni interventi concreti sono già possibili e dovrebbero essere messi in pratica da pediatri e famiglie:

Favorire il parto vaginale, quando possibile, per garantire al neonato un microbioma compatibile con la sua genetica.

Limitare l'uso di antibiotici nei primi anni di vita: la maggior parte delle infezioni virali non ne ha bisogno, e un uso indiscriminato altera profondamente la flora intestinale.

Allattamento al seno e dieta sana fin dallo svezzamento, ricca di fibre: ciò che mangiamo noi lo mangiano anche i nostri microbi. E se li nutriamo male, sbilanciamo l'intero sistema.

Limitare lo stress e lo stile di vita “iper-occidentale”: sedentarietà, iperconnessione, scarso sonno, sono tutti fattori che danneggiano lo sviluppo armonico del microbioma.

Il presidente della Società Italiana di Pediatria, Rino Agostiniani, sintetizza così il concetto: “Nei primi 1000 giorni si pongono le basi per un sistema immunitario sano. I pediatri devono guidare, i genitori agire. È un'alleanza che può davvero fare la differenza.”



Il microbioma come marcatore di rischio: medicina su misura

Guardando al futuro, Fasano propone un cambio radicale nell'approccio medico: dal trattamento al profiling microbico individuale, per una prevenzione su misura. “Non possiamo pensare di somministrare lo stesso probiotico a tutti. Serve sapere chi ha cosa e cosa manca”, afferma.Oggi un'analisi del microbioma costa più di 1000 euro e servono professionisti formati per interpretarla. Ma le cose stanno cambiando: quando queste tecnologie diventeranno accessibili come un semplice esame delle feci, il microbioma potrà diventare un marcatore precoce di rischio per moltissime malattie croniche.



La seconda frontiera della prevenzione

Finora, la medicina pediatrica ha vinto battaglie epocali contro le malattie infettive grazie ai vaccini. Ora la sfida è un'altra: prevenire le malattie croniche, metaboliche, immunologiche e neuroevolutive agendo sul microbioma nei primi anni di vita. È una rivoluzione già in corso, silenziosa ma concreta.



I cinque pilastri dell'infiammazione cronica precoce

Fasano identifica cinque fattori fondamentali che possono trasformare una predisposizione genetica in malattia vera e propria. Due di questi – microbioma e barriera intestinale – sono modificabili, ed è proprio lì che si può intervenire:

Genetica: non si può cambiare, ma da sola non basta a scatenare malattie. Fattori ambientali: inquinamento, stress, clima. Difficili da controllare, ma molto impattanti. Permeabilità intestinale: quando la barriera è compromessa, sostanze tossiche entrano in circolo e provocano risposte immunitarie inappropriate. Sistema immunitario iperattivo: se mal programmato nei primi anni, reagisce anche dove non serve, causando infiammazione. Microbioma: il più influenzabile. Si può proteggere, educare e – in parte – ripristinare.



Il microbioma non è più una curiosità per ricercatori, ma un campo d'intervento clinico concreto e urgente. Serve consapevolezza, formazione, e strumenti accessibili. La salute del futuro si costruisce oggi, nell'intestino dei più piccoli. E ignorare questa verità significa perdere un'occasione per cambiare davvero il destino di milioni di persone.