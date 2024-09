L' acclamato The Sinking of the Lisbon Maru è stato scelto per rappresentare la Cina agli Oscar 2025.

Il doc di Fang Li, incentrato sul tragico affondamento di una nave durante la Seconda Guerra Mondiale, ha commosso il pubblico cinese, superando i 15 milioni di yuan al botteghino e ottenendo un punteggio di 9,3 su Douban.

Oltre ad essere un successo commerciale, il film è anche un potente richiamo alla memoria storica che ci ricorda la crudeltà della guerra e soprattutto l'eroismo di chi ha rischiato la vita per salvare gli altri.