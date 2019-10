Società di San Vincenzo De Paoli e Carrefour insieme per i bambini delle famiglie disagiate.

Il Consiglio Centrale di Aosta della SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI, in collaborazione con gli ipermercati Carrefour ed altre realtà del sociale ha organizzato, nelle giornate del 7 e 8 settembre, un weekend all’insegna della solidarietà per i bambini in vista della prima campanella. Con l’iniziativa solidale “Un aiuto per la scuola” sono stati raccolti materiali scolastici e di cancelleria per garantire agli studenti il necessario corredo per il ritorno tra i banchi di scuola.

“Il mese di settembre – ha dichiarato Angela Maria Bauso, Presidente del Consiglio Centrale di Aosta della SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI – è sicuramente impegnativo per le famiglie in difficoltà che devono affrontare spese extra legate al rientro a scuola dei propri figli e iniziative come la nostra colletta in accordo con Carrefour e Caritas possono certamente dare una mano”.

E così, zainetti, penne, pennarelli, astucci e centinaia di quaderni sono stati donati alle famiglie in difficoltà seguite sul territorio. Perché la solidarietà parte dalla scuola.



Alessandro Ginotta

Ufficio Stampa

Società di San Vincenzo De Paoli

ufficiostampasvdp@libero.it