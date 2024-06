Un’altra giovane vita spezzata, altro sangue sulle strade siciliane. Tommaso Di Giacomo, 22 anni, è morto in uno scontro tra la sua Peugeot 2008 blu e una Fiat Panda, per cause ancora da accertare.

L’auto di Di Giacomo è uscita di strada, terminando la corsa contro un muretto e un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri, che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.