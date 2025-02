Nel cuore della proposta teatrale contemporanea per bambini e adulti, si erge il rinnovato spettacolo "Il Gatto con gli Stivali", opera presentata da LA CASA DELLE STORIE. Scritto da Elisabetta Milani e Giovanni Lucini, l’adattamento e regia di Giovanni Lucini promette un’esperienza interattiva capace di coinvolgere il pubblico in maniera unica e sorprendente. Con una compagnia artistica composta da Valentina Grancini, Federico Lotteri, Giovanni Lucini e Mattia Maffezzoli, lo spettacolo ribadisce l’importanza del gioco e dell’immaginazione nella crescita individuale e collettiva, mantenendo intatto lo spirito di partecipazione che da sempre caratterizza le produzioni destinate a un pubblico giovane.

La storia de "Il Gatto con gli Stivali" è innanzi tutto una narrazione di fiducia e collaborazione. Nel giovane Mugnaio, che si affida al suo astuto e intraprendente amico felino, troviamo il simbolo di quella parte istintiva dell’essere umano che chiede di essere ascoltata. È un messaggio potentemente educativo, poiché invita i bambini – e gli adulti che non hanno dimenticato la loro infanzia – a “fidarsi” di sé stessi e delle proprie capacità, anche quando le circostanze sembrano avverse o le decisioni da prendere si fanno più complesse. La sfida dell’adultità, quindi, si incontra con la semplicità dell’infanzia: chi non ha mai sentito, in un momento critico, il bisogno di ricorrere a una figura di supporto, l’“aiutante fatato”, che nel caso specifico è incarnato dal Gatto con stivali? Questa figura diventa emblema di tutte le risorse nascoste dentro ciascuno di noi, pronte a farsi luce nei momenti di difficoltà.

Lo spettacolo introduce una modalità rinnovata, capace di far coesistere il classico e il moderno. Nonostante mantenga la narrazione originale, riesce a rigenerare il racconto attraverso un’interazione diretta con il pubblico. Questo approccio rompe la barriera tra palcoscenico e spettatore, permettendo ai bambini di immedesimarsi ulteriormente nei protagonisti. L’interazione diventa, quindi, uno strumento pedagogico fondamentale, in grado di stimolare la creatività e l’immaginazione dei più piccoli. La drammaturgia viene quindi rielaborata per favorire momenti di dialogo, di azione condivisa e di risate collettive, conferendo peso e importanza allo scambio emotivo: ciò che rende il teatro

Analizzando più in profondità i personaggi principali, emerge come il Gatto con gli Stivali rappresenti un archetipo complesso, stratificato. Non è solo un animale, ma un concentrato di qualità che ognuno può aspirare a sviluppare: arguzia, furbizia, intelligenza e, soprattutto, capacità visionaria. Il Gatto sa vedere oltre il presente limitato del Mugnaio, proiettandolo verso un futuro possibile e desiderabile. Qui il messaggio è chiaro: tutti noi, in quanto esseri umani, possediamo queste qualità innate che, se coltivate e valorizzate, possono portarci verso la realizzazione dei nostri sogni e obiettivi.

Il Giovane Mugnaio, d’altro canto, incarna l'incertezza e la fragilità tipica dell’adolescenza e dell’infanzia, una fase di transizione dove il dubbio e l’insicurezza sono all’ordine del giorno. La sua evoluzione nel corso della storia è una metafora della crescita personale, della necessità di riconoscere e accettare i propri limiti, ma anche di abbracciare l'idea che l’affidarsi a qualcun altro – o a una parte di sé stessi – può condurre a risultati inaspettati.

In un mondo sempre più complesso e frenetico, "Il Gatto con gli Stivali" offre un invito a riflettere su tematiche fondamentali come l'autoaccettazione, la fiducia nel prossimo e la sinergia. La frase “Fidati, affidati a quello che senti nel cuore” diventa un mantra, una guida per affrontare le piccole e grandi sfide quotidiane. Essa invita non solo i bambini a rimanere connessi con la loro vita interiore, ma anche gli adulti a riscoprire quelle parti di sé a volte trascurate. L’arte della fiaba, in questo contesto, appare come un potente strumento per fare rete con le esperienze personali, per ricucire le parti di noi che tendiamo a separare, come razionalità ed emozione, così facilmente contrapposte nella vita di ogni giorno.

L’aspetto ludico del teatro si fonde con la profondità del messaggio, creando un equilibrio perfetto tra divertimento e riflessione. Nel finale dello spettacolo, ci si aspetta di vedere non solo il sorriso sui volti dei bambini, ma anche la luce negli occhi degli adulti, consapevoli che la magia della narrazione ha il potere di riunire generazioni diverse in un momento condiviso di gioia e scoperta. "Il Gatto con gli Stivali" si propone, quindi, non solo come un semplice spettacolo, ma come un’esperienza di crescita collettiva, un'avventura che rimarrà impressa nella memoria di tutti coloro che avranno il piacere di assistervi.

"Il Gatto con gli Stivali" di LA CASA DELLE STORIE non è solo uno spettacolo, ma un viaggio emotivo che invita a riscoprire la propria interiorità, abbracciando ciò che siamo. Attraverso l’affidamento al nostro istinto e al sostegno reciproco, ci insegna a sognare, a sperare e, soprattutto, a divertirci. La speranza è che ogni spettatore, grande o piccolo, possa lasciare il teatro con un sorriso e una nuova consapevolezza: che la magia esiste, è solo questione di fiducia.

8 febbraio 2025

LA CASA DELLE STORIE

presenta

Il Gatto con gli Stivali

Spettacolo interattivo per bambini e adulti

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

