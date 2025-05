_

Dal 22 al 30 maggio, il Teatro Menotti di Milano si prepara a riaprire le sue porte a "Nuova Balera Pizzigoni", uno spettacolo che non solo celebra la tradizione della balera, ma invita anche il pubblico a riflettere su un luogo in cui tempo ed emozioni si intrecciano in modi inaspettati. L’ambientazione di questo racconto è una balera, un ritrovo sociale che da decenni rappresenta un microcosmo di vita, amori e relazioni umane, immerso in atmosfere avvolgenti e nostalgiche. La messa in scena ci conduce indietro nel tempo, precisamente agli anni '40 fino a quella storica nevicata del 1985 a Milano, un evento che segna l'entrata nella balera di personaggi che, sfidando le intemperie, cercano rifugio nei passi di danza.

L’idea di una balera come teatro della vita si rivela potentemente evocativa. I ballerini e gli avventori si muovono su una pedana che diventa palcoscenico delle loro storie, in cui ogni passo racconta un pezzo di vita, dove la musica – che spazia dalla Mazurka di Nino Rota al Tango della Gelosia fino ai ritmi travolgenti di Tutti Frutti di Little Richard – crea un legame invisibile tra passato e presente. La direzione artistica, firmata da Emilio Russo, sembra abbracciare questa dualità, invitando gli spettatori a immergersi in un mondo di emozioni condivise e confessioni silenziose.

I Pizzigoni, famiglia allargata e gestori della balera, incarnano la complessità delle relazioni familiari. Racchiudono in sé contrasto e armonia, ferite e gioie, esattamente come accade in ogni nucleo familiare, dove i rapporti intensi possono oscillare tra l’affetto e la conflittualità. La loro capacità di trasformare il locale da ballo in un rifugio per sogni e passioni è una delle chiavi di lettura dello spettacolo. In questo contesto, la balera diventa un terreno fertile per la rinascita personale, un luogo in cui le emozioni vengono espresse attraverso la danza e la musica.

La grande nevicata del 1985, che fa da sfondo alla narrazione, si rivela un simbolo potente di stasi e cambiamento. Mentre la città è coperta da uno spesso manto bianco, la balera continua a pulsare di vita, accogliendo tutti coloro che desiderano ballare. Qui, il tempo sembra sospeso: gli abbracci sconosciuti, i passi incerti, e le risate risuonano sotto un cielo di neve, con alle spalle la vita che scorre al di fuori. La scelta di ambientare l’azione in una notte di neve non è casuale; evoca una sensazione di isolamento e introspezione, ma anche un invito a cercare calore e connessione negli altri.

Le performance degli attori, tra cui spiccano nomi come Lucia Vasini ed Enrico Ballardini, sono accompagnate da danzatori e musicisti che insieme creano un’armonia vibrante e coinvolgente. La varietà dei generi musicali proposti aggiunge una dimensione di freschezza e vivacità, contribuendo a rendere ogni serata unica e memorabile. Ogni artista, con le proprie peculiarità e talenti, gioca un ruolo essenziale nel dipingere il ritratto della balera come un circo di emozioni, sorprese, e malinconia.

Il testo di Russo accentua l'importanza del mistero nelle relazioni umane, paragonando il ballo alla vita stessa, in cui si cerca di mantenere un velo di segretezza. Quella tensione tra la vulnerabilità e la protezione di sé, tra l'apertura e il riserbo, è un tema ricorrente nella narrazione. La balera diventa, quindi, un palcoscenico della vita dove la danza è espressione di libertà, ma anche un campo di battaglia emotivo, dove ognuno è chiamato a mostrare il meglio di sé senza rivelarsi completamente. Questo rende il ballo una metafora potente di esistenza, dove la leggerezza dei movimenti può nascondere profonde ricerca di significato e appartenenza.

L’esperienza della balera Pizzigoni si estende ben oltre il semplice intrattenimento. Essa funge da specchio della società in cui vive, riflettendo gli alti e bassi delle relazioni umane, le piccole vittorie e le grandi sconfitte. La balera, pur rimanendo fondamentalmente la stessa nel suo spirito e nelle sue tradizioni, si adatta a un contesto in continuo mutamento. In questo rifugio, gli avventori possono affrontare la loro solitudine, esprimere i propri desideri e dare voce a sogni sopiti.

Il colpo d'occhio sulla pista da ballo, animata da ballerini che si muovono con eleganza e passione, è un richiamo irresistibile. Gli attori si mescolano con il pubblico, abbattendo le barriere di separazione tra palco e platea, creando così un’atmosfera di intimità e connessione. La balera Pizzigoni diventa un grande circo al confine del tempo, dove ogni serata porta con sé leggerezza e sfide, angoscia e gioia.

Alla fine, "Nuova Balera Pizzigoni" si presenta come un viaggio emozionante tra storia e contemporaneità, un'invocazione alla celebrazione dell’amore, della musica e della vita. Ogni nota musicale evoca ricordi, ogni passo di danza racconta una storia, e ogni interazione sul palco crea un legame viscerale che trascende le parole. Gli spettatori si trovano trasportati in un mondo in cui il tempo si ferma e le emozioni prendono vita, un'esperienza che certamente lascerà un’impronta duratura nel cuore di ciascuno di loro.

La balera, in tutta la sua bellezza e complessità, è molto più di un semplice luogo di intrattenimento. È un simbolo della resilienza umana, un’affermazione del potere della comunità e della connessione. In questo spazio, dove il suono della musica si mescola al battito dei cuori, si ricompone il mosaico dell’esistenza, celebrando la bellezza del momento presente e le storie che lo compongono. Come un dolce promemoria, "Nuova Balera Pizzigoni" ci invita a danzare con la vita, a vivere pienamente ogni istante, e a non perdere mai di vista il valore delle relazioni umane.

_FOTO: *_©Laila Pozzo

22 | 30 maggio

NUOVA BALERA PIZZIGONI

Segreti, miseria e nobiltà di una sala da ballo

Scritto e diretto da Emilio Russo

Con Attori Lucia Vasini, Enrico Ballardini, Sara Bertelà, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno

Danzatori di Artemis Danza Michelle Atoe, Arianna Cunsolo, Mattia Molini, Christian Pellino

Musicisti Alessandro Centolanza (voce e chitarra), Daniele Di Marco (fisarmonica), Gianmarco Straniero (contrabbasso)

Coreografie Monica Casadei

Costumi Pamela Aicardi

Assistente regia Chiara Callegari

Produzione: Tieffe Teatro/Artemis Danza

STAGIONE 2024 | 2025

BIGLIETTERIA

PREZZI

Intero - 32.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 - 16.00 € + 1.50 € prevendita

Abbonamento Menotti Card 4 ingressi €60, 8 ingressi €110

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano - tel. 0282873611 - [email protected]

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.30, dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online: https://www.teatromenotti.org/evento/nuova-balera-pizzigoni.aspx

ORARI SPETTACOLI

Dal martedì al sabato ore 20

Domenica ore 16.30

Lunedì riposo

