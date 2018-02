Made Club - Como 02/02 TheFridayNight (cena spettacolo con Turno Notturno), 03/02 Soundbreak con Erik Stefler e Vodkalist

Il quarto weekend del 2018 al Made Club Como inizia come sempre all'insegna dell'eccellenza musicale e non. Il party in programma per venerdì 2 febbraio 2018 è infatti TheFridayNight, il venerdì notte di Como. Si parte con La Cena Spettacolo, il dinner show scatenato che questa volta vede protagonista sul palco la band del mitico Jerry Calà, ovvero i Turno Notturno. Con loro non cantare e ballare è semplicemente impossibile. Più tardi si balla in main room con Fabio Romani dj, Gabry C dj e la voce di The Colonel.

Sabato 03 febbraio 2018 l'evento è invece Sounbreak, un evento perfetto per muoversi a tempo tra colori forti ed sonorità scatenate. La musica è quella di Manassi e Gianluca dj, l'energia quella di Dani.Exclusive… e soprattutto arrivano due guest capaci davvero di far muovere a tempo ogni pubblico ovvero Rossella Dindelli (Vodkalist ovvero vocalist d'eccellenza) ed Erik Stefler, ormai affermato come dj e remixer.

Tra i partner della stagione 2017-18 di Made Club Como ci sono Grey Goose (www.greygoose.com), Veuve Cliquot (www.veuve-clicquot.com), Lido di Bellagio (www.lidodibellagio.com), Bar Giuliani (www.bargiuliani.com), Red Bull (www.redbull.it), Anzani Group (www.anzanigroup.it), Ceres Gruppo Moda (www.ceresmoda.com), Noto G Costruzioni (www.notog.it).

Made Club

Via S. Abbondio, 7 - Como (Italia)

info@madeclubcomo.com www.madeclubcomo.com

+39 031 268356 - +39 338 7092147 - +39 349 3250848