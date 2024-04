"Solidarietà e vicinanza a militanti e rappresentanti istituzionali di Fratelli d'Italia di Rieti per il grave atto intimidatorio nei riguardi della sede cittadina del partito e dell'ufficio politico dell'on. Paolo Trancassini, danneggiata da un innesco rudimentale. Un gesto che preoccupa e inquieta perché si inserisce in un contesto di altre azioni simili nei riguardi delle sedi di Fratelli d'Italia, ma che non deve indurci a cadere nella trappola di chi tenta di inquinare con la violenza il confronto democratico. Un atto vile e da condannare, che non scalfisce l'impegno di Fratelli d'Italia sul territorio e domani sarò in teatro a Rieti anche per portare la mia solidarietà alla città e al sindaco Daniele Sinibaldi e il sostegno a tutti i componenti di Fratelli d'Italia e in particolare all'on. Paolo Trancassini".

Queste le parole di ferma condanna al viole attacco alla sede di Rieti del partito di Fratelli d'Italia da parte di Nicola Procaccini, copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, che proprio oggi sarà a Rieti con il suo spettacolo teatrale itinerante.

Si tratta delle terza tappa, dopo Latina e Frosinone, del nuovo format ideato dall'eurodeputato in corsa per un seggio a Bruxelles, che in cinque tappe, le prossime saranno a Colleferro il giorno 8 aprile ore 18, alla sala Multivision Ariston e la grande conclusione il 3 maggio Roma al teatro Italia alle 18.30.

Uno spettacolo ideato e scritto interamente dall'eurodeputato meloniano, che ripercorre cinque anni di esperienza a Bruxelles e delinea quello che potrà essere il futuro della prossima legislatura. La tappa di Rieti dopo l'attentato, assume quasi inevitabilmente un carattere del tutto particolare. Impossibile non vedere ora una sorta di immediata riposta al tentativo di qualcuno di sporcare la normale dialettica politica, in una delle più importanti competizioni elettorali degli ultimi decenni. Uno spettacolo teatrale di politica e musica, pensieri e immagini attraverso cui Nicola Procaccini intende trasmettere la sua idea di Europa e parlare di come Fratelli d’Italia intende cambiare l’Unione Europea.

Il titolo, “Cronache dal ventre della balena live”, richiama gli appuntamenti settimanali con cui da Bruxelles, negli ultimi cinque anni, Procaccini ha informato i cittadini sui social circa la sua attività di europarlamentare. Sottolineando le grandi difficoltà e le contraddizioni di un elefantiaco sistema burocratico che tende a stritolare e inghiottire tutto, proprio come un enorme ventre di balena. “Mi fa davvero piacere incontrare i cittadini di Rieti in un contesto così e bello e solenne come il prestigioso Teatro Flavio Vespasiano. Si tratta di uno spettacolo teatrale vero e proprio, nel corso del quale racconto la mia esperienza al Parlamento europeo e parlo di ciò che vorremmo fare nella prossima legislatura. Tutto ciò condito con musica, poesie, immagini, spezzoni di film, artisti che si esibiscono dal vivo, ospiti a sorpresa”, afferma Nicola Procaccini.