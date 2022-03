Nell'ultimo discorso il presidente Zelensky ha aggiornato gli ucraini sull'andamento della guerra, delle trattative in corso per un cessate il fuoco, dell'avvio di nuove sanzioni da parte dell'occidente nei confronti della Russia (che non saranno le ultime) e di nuove leggi a sostegno dell'economia... un'economia di guerra basata su una riforma riforma fiscale dove il concetto di base è chi può pagare paghi fissando aliquote poco più che simboliche sul fatturato e dove alle imprese sarà consentita la massima deregolamentazione possibile, purché possano continuare a rimanere aperte... nel caso riescano a farlo.



Nel pomeriggio, i primi ministri di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia si recheranno tutti a Kiev per incontrare il presidente Zelensky per confermare il sostegno dell'intera Unione Europea alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina.



Si chiama Marina Ovsyannikova, la donna coraggiosa che ieri sera ha mostrato un cartello contro la guerra, dietro la conduttrice di un telegiornale di una delle tv di regime della Russia, dove era scritto: "Niente guerra, ferma la guerra, non credere alla propaganda, qui ti stanno mentendo". Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha commentato l'accaduto in questi termini, secondo l'agenzia Interfax: "Per quanto riguarda quella giovane donna, questo è teppismo". Che fine abbia fatto la "teppista" non è ancora dato sapere.

Девушка, которая вышла в кадр во время прямого эфира программы «Время» на «Первом канале» с антивоенным плакатом — сотрудница канала Мария Овсянникова.



После появления в эфире девушку задержали. Сейчас она находится в ОВД «Останкино», об этом сообщают друзья Овсянниковой. pic.twitter.com/15eJTC1zoH — Ярослав Конвей (@YaroslavConway) March 14, 2022

Sul fronte bellico, un portavoce del ministero della Difesa russo oggi ha dichiarato che le forze russe hanno preso il pieno controllo dell'intera regione di Kherson, un territorio delle dimensioni della Crimea direttamente a nord della penisola già in precedenza occupata dalla Russia.

Questo, però non fa cambiare opinione agli analisti occidentali che sostengono che l'avanzata dei russi sia praticamente bloccata, nonostante le tre settimane di guerra dove l'esercito di Mosca non neppure dovuto sostenere una guerra "difensiva": gli ucraini non hanno attaccato Rostov o altre località a ridosso del confine in territorio russo.

E se l'avanzata militare di Mosca procede a passo di lumaca, l'esercito russo cerca di fiaccare la resistenza ucraina radendone al suolo le città, quindi colpendo obiettivi civili, come dimostra l'intensificarsi nelle ultime ore dei bombardamenti su Kiev con i missili russi che colpiscono quartieri residenziali, uccidendo semplici cittadini.







Crediti immagine: twitter.com/mjluxmoore/status/1503665117338214409