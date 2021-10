A fine ottobre 2021 il sound di DAN:ROS, dj producer sanmarinese specializzato in nu disco e vocal house porodotta con qualità assoluta, non cambia. "Your Love", prodotta da DAN:ROS & SRCS, uscita su Phoenix Soul Records, su Traxsource nella classifica top 100 House ha raggiunto la 15esima posizione, un risultato davvero importante, bissato da una buona posizione anche nella Top 100 globale (69esima posizione). E non è tutto: il 29 ottobre, giusto in tempo per i party di Halloween, "You Funk". DAN:ROS l'ha prodotta con il collega Walterino ed esce Purple Disco Records, la mitica label dello svizzero Jamie Lewis.

Tutta da ascoltare su Traxsource la Top 10 di ottobre by DAN:ROS. Inizia con "Your Love" e tra i tanti brani dellla selezione ecco un remix imperdibile di Dj Kone e Marc Palacios per un capolavoro assoluto della house non solo, ovvero "Wordl Hold On" di Bob Sinclar con la voce di Steve Edwards.

Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.

DAN:ROS la TOP 10 di ottobre su Traxsource

https://www.traxsource.com/title/1694968/dan-ros-october-your-love