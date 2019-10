Miss Europe Continental, lo sfavillante format mondiale firmato da Alberto Cerqua è sulla bocca di tutti, tutti i mass-media ne parlano.

Il parterre vip e giurati si arricchisce di nomi altisonanti in attesa del gran finale europeo al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare il prossimo 23 novembre.

La serata è condotta dalla collaudata ed abile Veronica Maya.Il super evento internazionale ha grandi partner che collaborano nella grande macchina organizzativa che da anni porta in scena moda, eleganza, spettacolo ed uno show di grande qualità da quest'anno: LEGEA, BEESY, MISSION BEAUTY MAKE- UP ARTIST, GIOVANNA ERCOLANO COUTURE, ALESSANDRA AMABILE MAKE UP ARTIST, ALVIERO RODRIGUEZ, MISSION BEAUTY - HAIR STYLIST, ANTONIO BASILE, PASTA ROSIELLO.

Il patron Alberto Cerqua quest'anno promette scintille e sorprese, pronto a mettere a segno un nuovo successo internazionale.