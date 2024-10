Serie A, Pareggio tra Como e Parma

Grande equilibrio al Sinigaglia con Como e Parma che impattano in un match divertente e pieno di occasioni. Il Parma è cinico e passa al 20′ con un gol ‘alla Crespo’ (di tacco) di Bonny. Il Como prova a reagire ma rischia sulla traversa di Bernabé. Prima del riposo Paz (primo gol con il Como) fa 1-1. Nel secondo tempo ancora grande equilibrio, il Como ci prova con Cutrone, il Parma viene fermato da un altro palo colpito da Mihaila



Genoa-Bologna 2-2, doppietta di Pinamonti

Balotelli fa i complimenti sui social a Pinamonti

“Ma che gol ha fatto?”: così Mario Balotelli si è complimentato per le rete che ha regalato il pareggio al Genoa contro il Bologna al Ferraris. L’ex attaccante della Nazionale spera ancora in un possibile ingaggio da parte del club rossoblù, ma per il momento l’operazione sembra bloccata.



Alla Juventus serve un’autorete per piegare una Lazio in 10

Un’autorete del difensore della Lazio a cinque minuti dalla fine permette a Thiago Motta di tornare alla vittoria. Finisce 1-0 allo Stadium: i bianconeri si aggrappano all’episodio favorevole per superare la squadra biancoceleste ridotta in 10 uomini per più di un’ora per il rosso a Romagnoli per un fallo su chiara occasione da gol.



Sofferenza, brividi e gioia: il Milan (in 10) batte l’Udinese

Vittoria sofferta per il Milan che si rimette in moto grazie all’1-0 sull’Udinese deciso dal gol di Chukwueze. Fonseca stravolge la formazione, escludendo Leao e Abraham, entrato nel finale per poi uscire subito infortunato alla spalla, e comanda la gara fino al vantaggio. Poi un rosso diretto a Reijnders per chiara occasione da gol costringe i rossoneri a difendere per 60min e soffrire nel finale quando l’Udinese pareggia con Kabasele, gol poi annullato tramite Var per fuorigioco millimetrico.





Empoli-Napoli 0-1: gol di Kvaratskhelia su rigore, i partenopei da soli in vetta

Il Napoli supera l’Empoli per 0-1 allo stadio Castellani grazie al gol su rigore di Kvaratskhelia al 63esimo per un fallo di Anjorin su Politano. Nel primo tempo sono i toscani ad attaccare di più, con almeno quattro tiri in porta contro uno solo dei partenopei, quello di Buongiorno su colpo di testa.

Nella ripresa squadre di nuovo in campo senza sostituzioni, con i padroni di casa ancora in avanti. È loro la prima azione pericolosa della seconda frazione di gioco: al 52esimo Caprile è costretto a uscire e liberare con i pugni dopo un cross in area da parte dell’Empoli.

Sette minuti più tardi doppia sostituzione per il Napoli: entrano Simeone e Olivera al posto di Spinazzola e Lukaku.

Al 61esimo fallo in area di Anjorin su Politano, il direttore di gara fischia rigore. Al dischetto va Kvaratskhelia, palla centrale, Vasquez si tuffa alla propria destra: Napoli in vantaggio.

Il Napoli vince di misura ad Empoli e si riprende la vetta della classifica. Dopo un primo tempo in cui l'Empoli sembrava aver imbrigliato i partenopei, a decidere la gara è un calcio di rigore di Kvaratskhelia, concesso dal direttore di gara per un fallo di Anjorin su Politano. Da lì in avanti, complici anche le tante energie spese nella prima frazione, i padroni di casa non riescono mai a reagire. Il Napoli non rischia praticamente nulla e centra il terzo successo consecutivo in campionato, mentre per i toscani arriva il secondo KO di fila nonostante una buona prova. Nel prossimo turno l'Empoli farà visita al Parma, mentre il Napoli tornerà tra le mura amiche del Maradona per sfidare il Lecce.